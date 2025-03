Kim Kardashian choquée en découvrant que l'Inde n'a rien à voir avec le film Aladdin, elle devient la risée d'internet

Dans un épisode de la série The Kardashian, Kim Kardashian et sa soeur Khloé ont découvert Mumbaï avec l’envie de faire ressortir leur “Jasmine” intérieure. Sauf qu’elles ont vite réalisé que l’Inde n’avait rien à voir à Aladdin.

Ce jeudi 13 mars, la plateforme Hulu diffusait l’épisode 13 de la série The Kardashians, la famille la plus célèbre de la télé-réalité. L’épisode, tourné au mois de juillet dernier, s’est déroulé à Mumbai, en Inde. Kim Kardashian et Khloé Kardashian venaient assister au mariage de l’héritier milliardaire Anant Ambani, le fils de l’homme le plus riche d’Asie, et de Radhika Merchant.

Ce séjour luxueux à Mumbai était le premier voyage des soeurs Kardashian en Inde, où elles ont subi un choc culturel, loin de leurs attentes et de ce qu’elles avaient pu imaginer. Ne restant que 48 heures dans le pays, elles voulaient en profiter au maximum.

Crédit photo : The Kardashians / Hulu

Si elles n’ont pas délaissé leurs essayages et leur séance shopping, mariage oblige, elles ont souhaité arpenter la ville. Au lieu de ce qu’elles avaient imaginé, elles ont eu le droit à un concert de klaxons, un trafic incessant et des chiens errants. Pour rappel, Mumbai est la ville la plus peuplée d'Inde, avec 21 millions d'habitants dans son agglomération.

L'amalgame problématique entre Aladdin et l'Inde

Les deux soeurs échangent et expriment leur inconfort dans une telle atmosphère. Au bout de quelques temps, Kim suggère de prendre un taxi, tandis que Khloé s’étonne et se rassure de voir un Starbucks, enseigne de café américaine. En passant devient un chien errant, la fondatrice de Skims a déclaré qu’elle ne se sentait pas à l’aise en leur présence.

Crédit photo : The Kardashians / Hulu

Pendant leur promenade, Kim Kardashian a avoué qu’elle imaginait un “marché” à la Aladdin, en référence à l'imaginaire d'une société orientale version Disney.

“Je pensais que ce serait comme la place du marché. Ici, c'est comme la rue. Quand vous voyez Aladdin traverser et voler le pain. C'est là que je pensais que nous allions.”

L’ex de Kanye West a ensuite parlé de son amour pour la princesse Jasmine, la royale rebelle d'Agrabah, une ville fictive de Disney située au Moyen-Orient et non en Inde. Dans une scène post-crédits, elle déclare notamment :

“Je me sens comme la princesse Jasmine. C'est ici que je suis censée être”

Les sœurs ont révélé qu'elles avaient acheté des boîtes en argent pour que chaque membre de la famille puisse les placer près de son lit.

Crédit photo : The Kardashians / Hulu

Kim Kardashian critiquée par les internautes

Ses commentaires sur l'émission ont suscité des réactions négatives en ligne, certains qualifiant son point de vue de « si peu éduqué » et « irrespectueux ». D'autres ont dit qu'elle avait des « problèmes de riches ».

"Un tel manque d'éducation personnelle" “Ce n'est pas une princesse”.

Crédit photo : The Kardashians / Hulu

Des internautes se sont permis de donner une leçon géographique aux soeurs Kardashian :

« Agrabah et Aladdin ne sont même pas basés en Inde ; ils sont censés être au Moyen-Orient et sont une représentation fictive de la culture du Moyen-Orient (ou du moins une tentative) » « Le Moyen-Orient et l'Inde sont des endroits très différents ». « Il n'est pas étonnant qu'ils ne réalisent pas qu'Aladdin n'était pas indien. Le seul véritable talent de ces royaux en silicone bâclés est d'escroquer des hommes riches, naïfs et confus, qui ne savent pas quoi faire de leur vie privilégiée »

Crédit photo : The Kardashians / Hulu

En assimilant maladroitement l’oeuvre de Disney avec l’Inde, les soeurs Kardashian ont encore provoqué l’indignation de beaucoup. Le plus triste dans cette histoire, c’est que la série The Kardashian est diffusée sur Hulu aux États-Unis, sur Star+ en Amérique latine et sur… Disney+ dans le reste du monde. Dans le jargon, on appelle ça un but contre son camp.