Un mariage à 150 millions de dollars : en Inde, la folie des grandeurs d'un père pour son fils cadet

En Inde, le magnat Mukesh Ambani est l’homme le plus riche d’Asie. Le mariage de son fils cadet, Anant, est célébré en grande pompe ce week-end, pendant trois jours.

La folie des grandeurs ! En Inde, les mariages sont des occasions parfaites pour faire l’étalage de sa richesse. Pour Mukesh Ambani, qui est l’homme le plus riche d’Asie, c’était donc une évidence d’organiser un mariage en grande pompe pour son fils cadet Anant avec Radhika Merchant, fille d’une riche famille d’industriels.

Tous deux âgés de 29 ans, les deux futurs époux se connaissent depuis l’enfance. Leur mariage a débuté ce vendredi 12 juillet à Bombay et se déroule sur trois jours dans le cadre d’une cérémonie hindoue.

Anant Ambani et Radhika Merchant s’étaient déjà fiancés en janvier 2023 tandis que de grandes festivités ont déjà eu lieu au mois de mars 2024. Lors de ces célébrations fastueuses, il y a notamment eu une croisière en Europe pour 1200 invités, la construction d’un temple hindou et des concerts d’artistes internationaux comme Rihanna et Justin Bieber.

Avec la cérémonie hindoue, le coût total du mariage est estimé à 150 millions de dollars, soit 50 millions de dollars de plus que le mariage de la fille du grand magnat indien. En effet, en 2018, l’homme le plus riche d’Asie avait organisé le mariage le plus cher de l’Inde pour sa fille avec un coût estimé à 100 millions de dollars. Pour cet événement, la chanteuse Beyoncé était même venue donner un concert.

Une fortune estimée à plus de 123 milliards de dollars

Pour le mariage de son fils cadet, de nombreuses personnalités internationales ont été invitées comme les soeurs Kardashian, mais aussi les anciens premiers ministres britanniques que sont Tony Blair et Boris Johnson. On compte également pléthore de patrons de grands groupes mondiaux parmi les convives.

Vous l’aurez compris : Mukesh Ambani, âgé de 67 ans, est un homme très fortuné et ne compte pas ses dépenses quand il s’agit du mariage de ses enfants. Président du groupe Reliance Industries, il affiche une fortune de plus de 123 milliards de dollars, faisant de lui la 11ème personne la plus riche au monde, selon Forbes.

Une fortune qu’il n’hésite pas à montrer au grand jour à l’image de sa nouvelle maison qui est… un gratte-ciel de luxe de 27 étages et dont la construction aurait coûté plus d’un milliard de dollars. L’industriel indien a d’ailleurs gagné le surnom de “maharaja des temps modernes”.