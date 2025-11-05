Un acteur culte de « La Chronique de Bridgerton » élu l'homme le plus sexy au monde de l'année 2025

Charmant et discret, cet acteur connu des fans de séries devient un incontournable du paysage cinématographique. Après une année à l’affiche de blockbusters, il vient d’être élu « homme le plus sexy au monde 2025 ».

La consécration d’un acteur apprécié du public

Il fait chavirer les coeurs dans La Chronique des Bridgerton, il est le prince Fiyero dans la saga Wicked et l’été, il étudie les dinosaures dans Jurassic World : Renaissance. Cet acteur originaire de Wallingford, au Royaume-Uni, en a fait du chemin sur nos écrans depuis ses débuts à la télévision britannique à la fin des années 1990.

Aujourd’hui, il est devenu la coqueluche de Hollywood, après avoir enchaîné les séries à succès (Broadchurch, Bridgerton, Fellow Travelers) et les films à gros budgets au côté de Scarlett Johansson ou encore Ariana Grande. Le voici désormais « homme le plus sexy du monde 2025 ».

Jonathan Bailey réagit avec humour à son nouveau titre

Crédit photo : PEOPLE

Chaque année à la même période, le magazine PEOPLE dévoile son lauréat pour l’année. Le média américain a donc jeté son dévolu sur Jonathan Bailey, qui succède donc à John Krasinski (The Office, Sans un bruit) et récupère le titre.

C’est dans l’émission The Tonight Show de Jimmy Fallon que l’annonce a été faite en grandes pompes.

« C’est l’œuvre de toute une vie. Et je veux le dire Jimmy, merci d’avoir refusé le prix afin que je puisse me présenter devant vous aujourd’hui », a déclaré avec humour, Jonathan Bailey.

Crédit photo : PEOPLE

L’animateur Jimmy Fallon en a profité pour dévoiler les deux Unes consacrées à l’acteur. Sur la première, il apparaît torse nu, chemise ouverte, dans l’eau. Tandis que sur la deuxième, il apparaît, toujours torse nu, au sec mais avec son chien dans les bras.

Le titre de « l’homme le plus sexy du monde » fête ses 40 ans cette année. D’ailleurs, c’est la première fois qu’une personnalité gay reçoit ce prix. Jonathan Bailey est à l’affiche de Wicked : Partie 2 dont la sortie est prévue pour le 19 novembre en France.