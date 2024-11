L'acteur John Krasinski élu l'homme le plus sexy au monde, sa réaction prouve que c'est le meilleur choix possible

L'homme le plus sexy au monde vient d'être désigné et le lauréat risque d'en surprendre plus d'un.

Comme tous les ans, le célèbre magazine américain « People » vient de dévoiler quel est l'homme le plus sexy de la planète.

Et cette année, l'heureux gagnant n'est autre que l'acteur et réalisateur John Krasinski, connu notamment pour avoir joué dans la série à succès « The Office » (2005-2013).

Un résultat qui en a étonné plus d'un, à commencer par le lauréat lui-même, agréablement surpris par cet honneur.

Crédit photo : People

L'acteur John Krasinski est l'homme le plus sexy de la planète

Âgé de 45 ans, John Krasinsky est un visage bien connu des amateurs de cinéma et de télévision.

Outre son interprétation mythique de Jim Alpert dans « The Office » (son rôle le plus connu), il a également incarné le personnage de Jack Ryan, un agent de la CIA, dans la série éponyme diffusée sur Prime Video pendant 4 saisons, entre 2018 et 2023.

Crédit photo : People

Crédit photo : People

Il est par ailleurs connu pour avoir joué dans le premier volet du thriller « Sans un bruit » (« A Quiet Place »), sorti en 2018, qu'il a co-écrit et réalisé. Il a de nouveau endossé la casquette de réalisateur pour la suite de ce long-métrage devenu, entre-temps, une saga. Pour la petite histoire, il partageait l'affiche du premier film avec sa femme, l'actrice Emily Blunt, de 4 ans sa cadette. Le couple a deux filles, Hazel (10 ans) et Violet (8 ans).

Comme il l'avoue lui-même dans le numéro spécial de People qui lui est consacré, John Krasinsky mène une vie simple, n'étant pas un grand habitué des honneurs de la presse people. D'ordinaire discret, il préfère éviter les mondanités et profiter de sa vie de famille. Installé à Brooklyn (New York), il adore passer du temps avec ses enfants, tout en regardant beaucoup de documentaires à la télévision.

Surpris par ce titre honorifique d'homme le plus sexy au monde, il l'accueille néanmoins avec plaisir et a d'ailleurs « eu beaucoup de joie » à annoncer la nouvelle à son épouse. Cette dernière était très contente pour lui, ce qui n'est pas pour lui déplaire.

John a en effet révélé que sa femme lui avait promis de tapisser les murs de leur maison avec la... couverture du magazine s'il était élu.

L'acteur sera donc honoré par les siens comme il se doit !