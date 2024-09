Ils pensent participer à un bal inspiré de « La Chronique des Bridgerton »... la soirée vire au désastre

Ce bal censé s’inspirer de la célèbre série Netflix restera dans les annales pour sa terrible organisation. Les participants n’en ont pas cru leurs yeux.

Les participants à ce bal étaient bien loin de l’univers promis inspiré de La Chronique des Bridgerton. À Détroit, aux États-Unis, un événement organisé la semaine dernière conviait ses invités à un bal de « sophistication, grâce et de charme historique » sous le thème de la série Netflix… mais seulement sur le papier.

Les participants ont été nombreux à répondre à l’appel. Mais sur place, ils ont vite déchanté. La soirée de rêve que promettait le descriptif s’est transformée en parodie pour beaucoup. Arrivés sur place, les invités ont été accueillis dans une pièce triste à pleurer qui n’était même pas décorée à l’image de la série. L’orchestre prévu avait été remplacé par une seule violoniste, il n’y avait pas assez de chaises pour s'asseoir et la nourriture « n’était pas cuite », ont raconté les témoins.

Crédit photo : moreofnita/ TikTok

« Il ne se passe rien [dans la salle]. Ils ont mis une barre au milieu de la piste de danse. Une barre de pole dance », a raconté une autre participante au média local WXYZ... Des photos de la soirée montrent les invités dépités préférant chercher du divertissement sur leur smartphone.

Un accès payé au prix fort

Crédit photo : WXYZ

« On fait genre qu’on passe un bon moment alors que c’est nul », a lancé un couple dont la vidéo a été publiée sur TikTok. C’est une sacré désillusion pour les participants. Certains d’entre eux avaient également pris le temps d’acheter ou de confectionner eux-mêmes de splendides robes pour un concours qui n’a jamais vu le jour.

Pire, la plupart regrette d’avoir payé le prix fort pour accéder à la soirée : entre 150 et 1000 dollars pour une piètre copie de La Chronique des Bridgerton. « On n'a pas dû voir la même série. Ce n’est pas possible autrement », s’est exclamée une participante déçue.

Crédit photo : WXYZ

Le bal n’était pas un événement officiel organisé par Netflix, mais le fruit d'une entreprise locale, Uncle N Me. Le désastre a fait le tour des médias et des réseaux sociaux où beaucoup d’internautes l’ont comparé au fiasco de l’expérience Willy Wonka il y a quelques mois. Les organisateurs du bal ont admis « des problèmes d’organisation » et présenté leurs excuses dans un communiqué.

Crédit photo : moreofnita/ TikTok

Crédit photo : moreofnita/ TikTok

Crédit photo : moreofnita/ TikTok