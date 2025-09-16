L'acteur Eric Dane, atteint de la maladie de Charcot, lance un appel à l'aide et bouleverse les fans de Grey's Anatomy

Eric Dane

En avril dernier, l’acteur Eric Dane a annoncé être atteint de la maladie de Charcot, une affection neurodégénérative et incurable. Il a récemment lancé un appel à l’aide dans l’espoir de trouver un traitement.

Eric Dane est un célèbre acteur âgé de 52 ans, notamment connu pour avoir incarné le docteur Mark Sloan dans “Grey’s Anatomy”. En avril dernier, Eric Dane a annoncé être atteint de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative et incurable. Ce lundi 15 septembre, l’acteur a lancé un appel à l’aide qui a bouleversé ses fans.

Comme le rapporte Gala, Eric Dane a rejoint l’association I AM ALS, qui a pour objectif d’accélérer la recherche et de briser le silence autour de la maladie.

Eric Dane dans Crédit photo : Grey's Anatomy

Le message d’Eric Dane

Face caméra, l’acteur a adressé un message à ses fans à propos de la maladie de Charcot. La vidéo a ensuite été publiée sur le compte Instagram de l’association.

“Je m’appelle Eric. Acteur, père de famille et maintenant atteint de SLA. Depuis plus d’un siècle, la SLA est incurable, et nous en avons assez du statu quo. Nous devons trouver le remède le plus rapidement possible et c’est pourquoi je me suis associé à I AM ALS pour l’initiative “Push for Progress”. Notre objectif ? Un milliard de dollars sur les trois prochaines années”, a déclaré Eric Dane sur la vidéo Instagram.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par I AM ALS (@iamalsorg)

“Ensemble, nous allons renouveler la loi historique ACT pour la SLA, fournir des traitements prometteurs à des milliers de patients comme moi. Et enfin, œuvrer pour mettre fin à cette maladie. Il y a tant à apprendre. Il reste encore beaucoup à faire, et nous devons le faire maintenant”, a continué Eric Dane.

Pour mobiliser ses fans, l’acteur a invité les internautes à faire un don à l’association pour faire avancer la recherche.

Source : Instagram
