Eric Dane, atteint de la maladie de Charcot, aurait perdu l'usage de ses jambes et se déplace en fauteuil roulant

En juin dernier, Eric Dane, atteint de la maladie de Charcot, a confié avoir perdu l’usage d’un bras et d’être inquiet pour ses jambes. Quatre mois plus tard, il a été aperçu en fauteuil roulant.

Eric Dane est un acteur âgé de 52 ans célèbre pour avoir incarné Mark Sloan dans “Grey’s Anatomy” et pour avoir joué dans “Euphoria”. En avril dernier, il a confié être atteint de la maladie de Charcot, une maladie incurable et dégénérative qui entraîne la perte progressive de tous les muscles du corps.

Cette maladie se développe très rapidement chez Eric Dane. Pour cette raison, et dans l’espoir de trouver un traitement, l’acteur a lancé un appel à l’aide bouleversant en septembre dernier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par I AM ALS (@iamalsorg)

Eric Dane en fauteuil roulant

Récemment, Eric Dane confiait qu’il ne pouvait plus utiliser son bras droit, et qu’il craignait pour ses jambes. Il a également mentionné la relation qu'il entretient avec ses deux petites filles, très inquiètes pour son état de santé.

“J’ai un bras fonctionnel mais mon côté droit ne fonctionne plus du tout. Je me sens déprimé à l’idée que, dans quelques mois, je n’aurai plus de main gauche non plus. Je m’inquiète pour mes jambes aussi”, a-t-il confié en juin dernier sur le plateau de Good Morning America, selon Voici.

Crédit photo : Page Six

Malheureusement, les craintes de l’acteur se sont vite réalisées. Il y a quelques jours, Eric Dane a été aperçu en fauteuil roulant électrique dans un aéroport de Washington, épaulé par un aide-soignant. Malgré le développement rapide de la maladie, l’acteur reste positif et ne désespère pas, notamment grâce au soutien de sa famille. Il a affirmé espérer pouvoir voir ses filles se marier et, peut-être, avoir des enfants.

Crédit photo : Reddit

Pour le moment, Eric Dane devrait reprendre son rôle de Cal Jacobs dans "Euphoria", dont la saison 3 devrait être diffusée prochainement. Cependant, la suite de sa carrière dépendra de l'évolution de la maladie.