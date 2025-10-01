Atteint par la maladie de Charcot, Eric Dane a perdu l'usage d'un de ses bras et sent ses forces le quitter

En avril dernier, l’acteur Eric Dane a révélé être atteint de la maladie de Charcot. Quelques mois plus tard, il se confie sur son combat contre la maladie et son rapport avec ses deux petites filles.

Eric Dane est un célèbre acteur américain, notamment connu pour avoir incarné le rôle de Mark Sloan dans “Grey’s Anatomy”. Le 10 avril 2025, l’acteur a révélé être atteint de la maladie de Charcot, une affection grave et incurable.

Crédit photo : Grey's Anatomy

Cette maladie dégénérative entraîne une paralysie progressive de tous les muscles du corps.

“J’ai commencé à ressentir une certaine faiblesse dans ma main droite, et je n’y ai pas vraiment prêté attention. Je pensais que j’avais peut-être trop envoyé de SMS ou que ma main était fatiguée. Mais quelques semaines plus tard, j’ai remarqué que c’était pire”, a confié Eric Dane, invité à l’émission “Good Morning America”.

“Je veux être là”

Récemment, Eric Dane a lancé un appel à l’aide qui a bouleversé ses fans, dans l’espoir de trouver un traitement à cette maladie pour le moment incurable.

Depuis l’annonce de sa maladie, l’acteur perd peu à peu ses capacités physiques et s’inquiète pour l’avenir. Il affirme qu’il continuera de se battre, notamment pour ses deux filles Billie et Georgia, âgées de 15 et 13 ans.

“Je veux franchir toutes les étapes. J’ai deux filles à la maison. Je veux les voir obtenir leur diplôme, se marier et peut-être avoir des petits-enfants. Je veux être là pour tout ça. Alors je vais me battre jusqu’au dernier souffle”, a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par Télé-Loisirs.

“J’avais le coeur brisé”

Les deux filles d’Eric Dane sont déjà confrontées à la maladie de leur père. En effet, l’acteur a confié que l’une d’entre elles lui a sauvé la vie lors d’une sortie en bateau. Eric Dane s’est retrouvé en difficulté après avoir plongé dans l’océan, alors qu’il est un ancien champion de natation et joueur de water polo.

“Je ne pouvais pas nager et je n’avais pas assez de force pour remonter tout seul dans le bateau. Il a fallu que ma fille me tire pour m’aider à remonter. J’avais le coeur brisé. Je n’étais plus en sécurité dans l’eau désormais”, a-t-il confié.

Crédit photo : Getty Images

Aujourd’hui, le bras droit d’Eric Dane a complètement arrêté de fonctionner. Il a confié avoir également moins de sensations dans le bras gauche et se montre inquiet pour ses jambes. Malgré ses inquiétudes, l’acteur se dit prêt à tout pour lutter contre la maladie le plus longtemps possible.