Atteint de la maladie de Charcot, l'acteur Eric Dane a été hospitalisé après un accident

En septembre dernier, Eric Dane a été hospitalisé. Atteint de la maladie de Charcot, l’acteur n’a pas pu se rendre à la cérémonie des “Emmy Awards”.

Les “Emmy Awards” ont eu lieu le 15 septembre dernier à Los Angeles. Pour fêter les 20 ans de la série culte “Grey’s Anatomy”, l’équipe était présente à cet événement, sauf l’acteur Eric Dane. En effet, ce dernier a annoncé en avril dernier être atteint de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative incurable qui affecte progressivement les muscles. Peu de temps après, l’acteur a lancé un appel à l’aide qui a bouleversé ses fans.

Si Eric Dane n’a pas pu être présent aux “Emmy Awards”, c’est parce qu’il était hospitalisé à ce moment-là. En effet, l’acteur a fait une lourde chute dans sa cuisine après avoir perdu l’équilibre peu de temps avant la cérémonie.

Eric Dane hospitalisé

Si Eric Dane est tombé, c’est parce que la maladie de Charcot peut provoquer des contractions et des paralysies musculaires et conduire à des chutes.

“La maladie de Charcot est une sale maladie… J’étais donc à l’hôpital pendant les Emmys en train de me faire recoudre la tête. J’ai raté une opportunité que j’attendais vraiment avec impatience. Ça aurait été génial de retrouver certains de mes pairs”, a-t-il expliqué, selon 20 Minutes.

Eric Dane a également confié qu’au départ, il ne voulait pas rendre sa maladie publique, mais qu’il a été contraint de le faire.

“Ce n’était pas quelque chose que je voulais vraiment faire. C’était quelque chose que je sentais devoir faire. Il devenait de plus en plus difficile de cacher ce qui se passait. Et plutôt que de laisser les gens spéculer, je l’ai dit”, a-t-il affirmé.

Cette maladie progresse rapidement chez l’acteur. En quelques mois, Eric Dane a perdu l’usage de l’un de ses bras et se déplacerait maintenant en fauteuil roulant. Malgré sa maladie, il reste optimiste et combatif puisqu’il a affirmé vouloir voir grandir ses deux petites filles.