Atteint de la maladie de Charcot, l'acteur Eric Dane a été hospitalisé après un accident

Par ·

Eric Dane

En septembre dernier, Eric Dane a été hospitalisé. Atteint de la maladie de Charcot, l’acteur n’a pas pu se rendre à la cérémonie des “Emmy Awards”.

Les “Emmy Awards” ont eu lieu le 15 septembre dernier à Los Angeles. Pour fêter les 20 ans de la série culte “Grey’s Anatomy”, l’équipe était présente à cet événement, sauf l’acteur Eric Dane. En effet, ce dernier a annoncé en avril dernier être atteint de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative incurable qui affecte progressivement les muscles. Peu de temps après, l’acteur a lancé un appel à l’aide qui a bouleversé ses fans.

Eric DaneCrédit photo : Getty Images

Si Eric Dane n’a pas pu être présent aux “Emmy Awards”, c’est parce qu’il était hospitalisé à ce moment-là. En effet, l’acteur a fait une lourde chute dans sa cuisine après avoir perdu l’équilibre peu de temps avant la cérémonie.

Eric Dane hospitalisé

Si Eric Dane est tombé, c’est parce que la maladie de Charcot peut provoquer des contractions et des paralysies musculaires et conduire à des chutes.

“La maladie de Charcot est une sale maladie… J’étais donc à l’hôpital pendant les Emmys en train de me faire recoudre la tête. J’ai raté une opportunité que j’attendais vraiment avec impatience. Ça aurait été génial de retrouver certains de mes pairs”, a-t-il expliqué, selon 20 Minutes.

Les acteurs de Grey's AnatomyCrédit photo : WireImage

Eric Dane a également confié qu’au départ, il ne voulait pas rendre sa maladie publique, mais qu’il a été contraint de le faire.

“Ce n’était pas quelque chose que je voulais vraiment faire. C’était quelque chose que je sentais devoir faire. Il devenait de plus en plus difficile de cacher ce qui se passait. Et plutôt que de laisser les gens spéculer, je l’ai dit”, a-t-il affirmé.

Cette maladie progresse rapidement chez l’acteur. En quelques mois, Eric Dane a perdu l’usage de l’un de ses bras et se déplacerait maintenant en fauteuil roulant. Malgré sa maladie, il reste optimiste et combatif puisqu’il a affirmé vouloir voir grandir ses deux petites filles.

Source : 20 Minutes
Suivez nous sur Google News
Maladie
La banque, un métier d'avenir ! Renseignez-vous ici !
Sponsorisé

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
Eric Dane, atteint de la maladie de Charcot, aurait perdu l’usage de ses jambes et se déplace en fauteuil roulant
Eric Dane, atteint de la maladie de Charcot, aurait perdu l’usage de ses jambes et se déplace en fauteuil roulant
Atteint par la maladie de Charcot, Eric Dane a perdu l'usage d'un de ses bras et sent ses forces le quitter
Atteint par la maladie de Charcot, Eric Dane a perdu l'usage d'un de ses bras et sent ses forces le quitter
Bruce Willis perd l’usage de la parole, sa femme donne des tristes nouvelles sur sa maladie
Bruce Willis perd l’usage de la parole, sa femme donne des tristes nouvelles sur sa maladie
Justin Timberlake annonce être atteint de la maladie de Lyme
Justin Timberlake annonce être atteint de la maladie de Lyme