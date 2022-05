Top 25 des meilleurs thrillers pour frissonner

Si vous souhaitez frissonner et ressentir des émotions fortes le temps d’une soirée, voici notre classement des meilleurs films thrillers à regarder.

Les meilleurs films thrillers psychologiques

Une silhouette derrière un verre rétroéclairé. Crédit : Daniel Emperador

À voir aussi

Pour avoir la frayeur de votre vie, il n’y a rien de mieux qu’un film combinant le genre thriller et le genre fiction psychologique. Voici notre liste des incontournables à voir et à revoir pendant vos moments de détente :

Le Silence des agneaux

Affiche du film Le Seigneur des Agneaux. Crédit : distributeur de films Allociné

Date de sortie : 14 février 1991. Ce thriller psychologique du réalisateur Jonathan Demme, se trouve en tête de notre classement des meilleurs films psychologiques et thriller. Il rassemble de merveilleux acteurs comme Ted Levine et Jodie Foster. Ce film raconte l’histoire de Buffalo Bill, un psychopathe redoutable, de Hannibal Lecter, ex-psychiatre et de Clarice Starling, une jeune femme agent du FBI.

Fight Club

Scène du film Fight club. Crédit : distributeur de films Allociné

Date de sortie : 11 novembre 1999. Cette réalisation de David Fincher figure parmi les meilleurs thrillers psychologiques de tous les temps. Pour réussir les nombreuses scènes qu’il a imaginées, Fincher a fait appel à des acteurs connus comme Brad Pitt, Jared Leto et Helena Bonham Carter. L’histoire est captivante. Un jeune solitaire se lie d’amitié avec une jeune femme appelée Marla et Tyler Durden. Ensemble, ils forment le Fight Club, une organisation clandestine centrée sur des combats violents.

Sueurs froides

Scène spectaculaire tirée du film Sueurs froides. Crédit : distributeur de films Allociné

Date de sortie : 9 mai 1958. Ce thriller psychologique du réalisateur Alfred Hitchcock est tiré du titre D'entre les mo*ts. Ce film a connu énormément de succès pendant les premières années de sa sortie au cinéma. C’est l’histoire d’un policier souffrant de vertiges. Un de ses amis le charge de surveiller sa femme suicidaire. Cependant, à cause de sa peur du vide, il échoue à sa mission…

Psychose

Affiche du film des années 1960 Psychose. Crédit : distribteur de films AlloCiné

C’est dans les années 1960 que ce film a fait sa première apparition au cinéma. Il est classé parmi les meilleurs du genre thriller et psychologique. Un couple d’amants en manque d’argent cumule les dettes. La jeune femme, Marion Crane, est chargée de déposer les 40.000 dollars de son patron à la banque…

Shutter Island

Léonardo DiCaprio dans le thriller Shutter Island. Crédit : distributeur de films AlloCiné

Date de sortie au cinéma : 19 février 2010. Ce thriller mêlant suspense et drame vous fera trembler. Il s’agit d’un des meilleurs films du réalisateur Martin Scorsese. Les acteurs principaux dans ce long métrage sont Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo et Michelle Williams. L’histoire se déroule vers les années 1950. Deux officiers ont pour mission de retrouver une meurtrière psychopathe qui s’est échappée sur l’île de Shutter Island…

Les meilleurs films d’action et thriller

Une femme effrayée, seule dans une bibliothèque. Crédit : Pheelings Media

Pour encore plus de suspense pendant vos soirées ciné, voici notre classement des meilleurs thrillers et films d’action à regarder :

The Dark Knight

Affiche du film The Dark night. Crédit : distributeur de films AlloCiné

Après sa date de sortie au cinéma le 18 juillet 2008, ce thriller du réalisateur Christopher Nolan a connu un succès grandissant. Aujourd’hui encore, ce long métrage de Christopher Nolan est classé parmi les meilleurs de son genre. Il conte le combat acharné de Batman contre un criminel redoutable qui plonge Gotham City dans le chaos.

Seven

Affiche du film Seven de David Fincher. Crédit : distributeur de films AlloCiné

Date de sortie : 22 septembre 1995. Seven est un film du réalisateur David Fincher. Il rassemble des acteurs talentueux comme Brad Pitt et Morgan Freeman. Ce thriller et action a reçu une excellente note de la part des critiques. Voici l’histoire : John Doe réalise des séries de disparitions et de crimes dans le but de nettoyer la société de ses maux. Ce serial tueur réalise 7 crimes basés sur les 7 péchés capitaux.

Usual Suspects

Scène du film Usual Suspects réalisé par Bryan Singer. Crédit : distributeur de films AlloCiné

Date de sortie au cinéma : 16 août 1995. Le réalisateur de ce film, Bryan Singer, vous emmènera dans un autre monde pendant 1h46mn. Il met en scène 5 personnages pris au piège dans une diabolique machination. Action, drame, suspense… tout a été pensé pour vous faire frissonner. C’est le meilleur film à regarder si vous aimez les mystères.

Gone Girl

Extrait du film Gone girl avec l'affiche de disparation de la femme. Crédit : distributeur de films AlloCiné

Date de sortie au cinéma : 3 octobre 2014. Ce thriller de David Fincher est aussi l’un des meilleurs films à regarder si vous aimez le suspense. C’est dans la banlieue de St-Louis que l’histoire commence. Alors qu’ils s’apprêtent à fêter leur anniversaire de mariage, la femme de Nick Dunne, Amy. Les policiers et les médias suspectent l’époux d’être le tueur.

Parasite

Scène du film Parasite. Crédit : distribution de films AlloCiné

Parasite figure aussi parmi les meilleurs thrillers. Il est sorti le 30 mai 2019. Depuis, cette réalisation fait l’objet de critique et reçoit une excellente note venant des amateurs de cinéma. Dans le film Parasite, la famille de Ki-taek envie de train de vie des Park. Lorsque leur fils est engagé pour donner des cours particuliers aux enfants des Park, les Ki-taek en profitent pour rendre leur vie insupportable.

Old Boy

Extrait du film Old boy. Crédit : distribution de films AlloCiné

Old Boy est aussi le film à regarder si vous avez envie de frissonner. Cette réalisation de Park Chan-wook est sortie le 21 novembre 2003. C’est vers la fin des années 1980 que tout a commencé. Oh Dae-Soo est enlevé et séquestré sans raison. C’est dans une cellule qu’il apprend la disparition sordide de sa femme. D’après les policiers en charge de l’enquête, il serait le tueur…

Les affranchis

Extrait d'une scène du film Les affranchis. Crédit : distributeur de films AlloCiné

Les affranchis figurent parmi les meilleurs thrillers des années 1990. C’est l’histoire de Henry Hill qui rêve de devenir un gangster professionnel. Lorsqu’il intègre une équipe de caïds, il croit tout avoir acquis. Cependant, sa vie bascule lorsqu’il réussit à séduire une jeune femme dénommée Karen…

Prisoners

Scène du film Prisoners. Crédit : distributeur de films AlloCiné

Date de sortie : 20 septembre 2013. Prisoners est aussi le meilleur thriller de tous les temps. En plus d’avoir reçu une excellente note de la part des téléspectateurs, il a aussi séduit de nombreux critiques de cinéma. C’est dans la banlieue de Boston que l’histoire commence. Deux petites filles de 6 ans disparaissent. Dévasté par le relâchement du suspect, le père part seul à la recherche des enfants disparus… Vous pouvez regarder ce film en streaming sur Netflix.

Le Rythme de la vengeance

Scène du film Le Rythme de la vengeance. Crédit : Netflix

Ce meilleur thriller de l’année 2020 vous plongera dans un monde rempli de haine, d’émotions et de suspense. Ce film est disponible sur Netflix. Après la disparition de ses parents dans un tragique incident, Stéphanie Patrick tente de se venger des responsables… Ce long métrage vous fera prendre conscience de l’importance de l’instant présent et met l'accent sur des sentiments douloureux qui vous feront pleurer.

Sécurité rapprochée

Affiche du film sécurité rapprochée. Crédit : distributeur de films AlloCiné

Date de sortie au cinéma : 10 février 2012. Il s’agit aussi d’un des meilleurs films du genre thriller et action à regarder si vous aimez le suspense. Sécurité rapprochée raconte l’aventure d’un jeune homme, agent de la CIA, qui doit faire ses preuves en assurant la sécurité de Tobin Frost. Manipulateur dans l’âme, ce dernier réserve quelques surprises au jeune bleu.

Polar

Extrait du film Polar. Crédit : distribution de films Allociné

Date de sortie : 25 janvier 2019. Le film Polar mêle drame, suspense, action et thriller. C’est l’histoire d’un tueur à gages qui envisage de prendre sa retraite. Lorsque son ancien patron envoie un groupe de serial killers à sa poursuite, il est obligé de reprendre du service.

Les meilleurs thrillers et horreur

Un vieux manoir abandonné. Crédit : Geerati

Voici notre liste des meilleurs thrillers et films d’horreur à regarder absolument :

La Malédiction de la dame blanche

Extrait du film d'horreur La Malédiction de la dame blanche. Crédit : distributeur de films AlloCiné

Ce film du réalisateur Michael Chaves est très apprécié par les adeptes de films d’horreur. La date du 15 mars 2019 est sa sortie officielle au cinéma. Dans un excès de jalousie, la dame blanche a tué ses enfants, puis s’est jetée dans un fleuve. Ses larmes sont devenues éternelles pour tous ceux qui l’entendent.

Annabelle

Extrait du film d'horreur Annabelle avec la poupée. Crédit : distribteur de films

Ce film d’horreur et thriller du réalisateur John R. Leonetti vous fera aussi frissonner. Vous pouvez le regarder sur Netflix chaque fois que vous le souhaitez. Il raconte les mésaventures d’un jeune couple attaqué par une secte. Les forces de l'ordre l'aident, mais l’homme succombe. Sa campagne, quant à elle, se tranche la gorge et laisse couler des gouttes de sang dans l’œil d’une poupée ancienne…

Le Jeu Maudit

Affiche Netflix pour la pub du film. Crédit : Netflix

Parmi les meilleurs films et thrillers sur Netflix, retrouvez aussi Le Jeu Maudit. Ce film est sorti au cinéma en 2018. Pendant un soirée pyjama, de jeunes adolescentes font un jeu. Celui-ci dérape, entrainant la disparition des participantes. Les survivantes sont pourchassées par une force maléfique…

The Game

Image tirée du film The Game. Crédit : distributeur de films

The Game est un thriller réalisé par David Fincher avec John D. Brancato et Michael Ferris. Les acteurs Michael Douglas, Sean Penn et Deborah Kara Unger en sont les personnages principaux. Ce film raconte l’histoire d’un homme d’affaires qui reçoit un jeu pas comme les autres pour son anniversaire…

Dans les angles mo*ts

Extrait du thriller Dans les angles des mo*ts diffusé sur Netflix. Crédit : Netflix

Ce film figure parmi les meilleurs films d’horreur sur Netflix. Ce film est sorti au cinéma en 2021 et connait un franc succès. Il reçoit la meilleure note des critiques grâce à ses acteurs Amanda Seyfried, Natalia Dyer et James Norton. Ce thriller conte l’histoire d’un jeune couple qui a récemment déménagé dans un hameau historique et qui découvre les événements tragiques qui s’y sont déroulés des années plut tôt. Vous pouvez visualiser ce thriller sur Netflix.

Personne ne sort d'ici vivant

Annonce officielle du film Personne ne sort d'ici vivant. Crédit : Netflix

Si vous souhaitez regarder l’un des meilleurs films d’horreur et thriller de l’année 2021, n’oubliez pas cette réalisation de Santiago Menghini. Elle a reçu une excellente note venant des critiques. Vous pouvez visualiser ce film sur Netflix. Il raconte les mésaventures d’une jeune femme mexicaine obligée d’habiter dans une pension délabrée. Sa vie devient un cauchemar lorsqu’elle reçoit des visions et entend des cris paranormaux.

Chhorii

Extrait du film, la jeune femme enceinte allongée sur un lit. Crédit : Prime vidéo

Parmi les meilleurs films d’horreur et épouvante, vous retrouverez aussi Chhorii. Le réalisateur met en scène le combat d’une jeune femme enceinte qui doit tout faire pour sauver la vie de son bébé. Elle affrontera ses peurs du monde paranormal et vous fera découvrir une société où règne le mal.

Sans un bruit

Extrait du film Sans un bruit de John Krasinski. Crédit : distribution de film

Ce film du célèbre réalisateur John Krasinski vous donnera la chair de poule. Il est sorti au cinéma le 6 avril 2018. C’est dans le nord de New York que l’histoire se déroule. Une famille doit rester silencieuse pour échapper aux attaques de créatures mystérieuses. Pour chasser leurs proies, ces dernières utilisent le son.

La 8enuit

Annonce officielle du film La 8e nuit. Crédit : Netflix

Ce film a reçu une bonne note venant des critiques de cinéma. Sa date de sortie le 2 juillet 2021 était très attendue. La 8enuit, c’est l’histoire d’un exorciste à la retraite, d’un moine et d’un détective qui se sont donné la mission de protéger le monde contre un esprit maléfique. Celui-ci s’est échappé d’un cercueil et réalise des séries de disparitions et de crimes…