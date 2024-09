La «fourmilière humaine» : ce gigantesque immeuble abrite 20 000 personnes qui n'ont jamais besoin d'en sortir

En Russie, un immeuble gigantesque a hérité du surnom de “fourmilière humaine”, abritant une communauté de 20 000 personnes qui ne ressentent même pas le besoin d’en sortir.

Il s’agit très certainement de l’immeuble le plus peuplé du monde. 20 000 personnes résident dans cet immense immeuble, situé près de Saint-Pétersbourg en Russie. Et aucun de ses habitants n’est visiblement claustrophobe.

Le complexe immobilier comprend 3 708 appartements répartis sur 25 étages. Son immensité lui vaut le surnom de “fourmilière humaine” parce que les habitants qui y vivent n’en sortent quasiment jamais.

Dans chaque section du complexe, il y a en moyenne quatre à six appartements par étage, desservis par quatre ascenseurs. Erigé en 2015, l’immeuble n’a cessé de gagner en popularité.

Crédit photo : YouTube / Curious Facts

En effet, l’ensemble du complexe contient tout ce qu’il faut pour permettre aux habitants de vivre en communauté en son sein. Le stationnement est, par exemple, gratuit, et les murs sont tellement épais que les voisins ne se dérangent jamais. En réalité, les habitants n’en sortent, évidemment, que pour aller travailler.

Une “fourmilière humaine” appréciée des habitants

Mais là encore, le complexe immobilier a la particularité d’abriter aussi quelques entreprises. Sur les réseaux sociaux, de nombreux habitants louent les installations du bâtiment qui contient sept épiceries, trois salons de beauté, plusieurs cafés, une crèche et un bureau de poste.

Un internaute a affirmé qu’il avait une fois passé six mois sans quitter l’immeuble. Un autre précise que la plupart des résidents sont des travailleurs qui apprécient les commodités qu’il offre.

Crédit photo : YouTube / Curious Facts

De plus, le coût des appartements est particulièrement bas, avec des prix oscillant entre 35 000 euros et 90 euros. Des prix attractifs pour les propriétaires car ils sont plus bas que la plupart des propriétés situées dans le centre-ville de Saint-Pétersbourg.

En revanche, il existe tout de même quelques inconvénients. En effet, le faible nombre d’ascenseurs génère souvent des longues files d'attente. Idem pour aller prendre le bus en bas du complexe immobilier. Surtout, comment tout ce petit monde réagira en cas d’incendie déclenché dans l’immeuble alors qu’il n’y a que quatre ascenseurs ?! Un drame terrible pourrait vite arriver.