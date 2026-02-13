“L'immunothérapie, ça n'a pas marché” : atteint d'un cancer, Florent Pagny donne des nouvelles de son état de santé

En pleine tournée pour fêter ses 65 ans, Florent Pagny a donné des nouvelles de son état de santé. Le chanteur se bat contre un cancer du poumon depuis 2022.

En janvier 2022, Florent Pagny a annoncé être atteint d’un cancer du poumon inopérable. Sa maladie l’a contraint à annuler sa tournée et il a, depuis, suivi six chimiothérapies et des rayons. Alors qu’il était en rémission un an plus tard, l’artiste a fait une rechute, à cause d’un ganglion préoccupant.

Crédit photo : Getty Images

En juillet 2024, Florent Pagny a dévoilé un nouveau symptôme inquiétant de son cancer. Le chanteur souffrait de problèmes de vision puisqu’il voyait un point au milieu de sa vue et ne parvenait plus à voir le centre d’une image.

Depuis, Florent Pagny est remonté sur scène et est actuellement en tournée pour fêter ses 65 ans. Pour l’occasion, il a donné des nouvelles de son état de santé dans une interview accordée à Gala.

“Ce n’est jamais terminé”

Bien qu’il soit en rémission, Florent Pagny confie qu’il n’en a pas fini avec la maladie et que le cancer plane toujours comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête.

“Je suis toujours dépendant de cette bêtise-là ! Cette maladie peut réapparaître à tout moment et ce n’est jamais terminé”, a-t-il déclaré au magazine Gala.

Crédit photo : AFP

Malheureusement, le dernier traitement du chanteur pour éliminer la maladie n’a pas fonctionné. Malgré cela, il espère toujours en guérir.

“L’immunothérapie n’a pas marché mais ça ne me fait pas plus peur que ça”, a-t-il confié.

Des mesures pour se préserver

En tournée, Florent Pagny suit des règles strictes pour préserver sa santé. Il se tient notamment à distance du public et ne va pas à la rencontre de ses fans après ses concerts, pour ne pas contracter de nouvelles maladies qui pourraient l’affaiblir.

“J’ai un mot du docteur, il ne faut pas que j’attrape tout et n’importe quoi. N’importe quoi, c’est déjà fait. Je vais éviter d’avoir tout. Il ne faut pas m’attendre après le show. Je vais disparaître comme je suis apparu”, a-t-il confié, selon des propos rapportés par Voici.

Crédit photo : @pagny_officiel / Instagram

À chaque nouvelle date, Florent Pagny reste quatre à cinq jours sur place pour ne pas être trop fatigué. Il a repris une activité sportive et fait attention à son alimentation. Grâce à ce mode de vie, il va de mieux en mieux et il sera possible de le retrouver dans la prochaine saison de The Voice, dès le 28 février prochain.