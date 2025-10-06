Cette ancienne Miss France se rase la tête et affiche sa transformation sur les réseaux sociaux

Ce dimanche 5 octobre, l’ancienne Miss France Vaimalama Chaves a fait un geste symbolique en se rasant entièrement la tête.

Alors que la nouvelle élection de Miss France se prépare et que la date de la cérémonie a été dévoilée, c’est une ancienne Miss qui fait parler d’elle. Vaimalama Chaves, élue Miss France 2019, a dévoilé une vidéo forte sur son compte Instagram. En effet, la jeune femme a décidé de se raser la tête pour une bonne cause.

À l’occasion d’octobre rose, mois de sensibilisation et de lutte contre le cancer du sein, Vaimalama Chaves a décidé de soutenir les femmes atteintes d’un cancer. Ainsi, elle s’est rasée entièrement le crâne chez une coiffeuse professionnelle.

Ses cheveux ont été récupérés par une association qui les offrira aux femmes atteintes de cancer.

“Nouveau départ pour une nouvelle vie. Pas pour moi, pour elles. Pour ce mois d’octobre et pour soutenir des femmes chères à mon coeur, tout en soutenant tous ceux qui en ont besoin, je me suis dit que si ces cheveux pouvaient rendre quelqu’un heureuse, alors je pouvais le faire. Pour Elle, qui a été émue, pour Elles, qui recevront mes cheveux, qui cherchaient un soutien silencieux, voici mon ruban rose”, a-t-elle écrit en légende de sa publication Instagram.

Crédit photo : @vaimalama / Instagram

Ce geste généreux et solidaire a touché de nombreux internautes et fans de la jeune femme.

“Merci d’aller toujours au bout des choses, un vrai exemple”, “Quelle beauté d’âme”, “Un très beau cadeau pour toutes celles qui traversent cette épreuve”, ont commenté des internautes.

Vaimalama Chaves n’est pas la seule à avoir eu cette idée. En juin 2024, un jeune homme s’est rasé le crâne afin de soutenir sa soeur atteinte d’un cancer dans une vidéo émouvante. Ce fut également le cas de cette femme qui s’est rasée la tête à son mariage pour soutenir son mari malade. Des gestes forts et émouvants.