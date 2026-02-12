La famille de James Van Der Beek ruinée après sa mort, sa veuve lance une cagnotte qui a déjà récolté 1 million de dollars

Par |

L'acteur James Van Der Beek décédé à 48 ans

Après le décès de l'acteur James Van Der Beek, sa veuve, qui se dit ruinée, a lancé un appel aux dons pour subvenir aux besoins de sa famille.

La triste nouvelle est tombée ce mercredi en fin de journée.

James Van Der Beek, inoubliable Dawson dans la série à succès du même nom, est décédé le 11 février à l'âge de 48 ans. Atteint d'un cancer colorectal, qui lui avait été diagnostiqué en 2023, le comédien a finalement perdu son long combat contre la maladie.

Il laisse derrière lui une famille dévastée mais aussi ruinée. C'est en tout cas ce que déclare son épouse Kimberley, inconsolable, qui en appelle aux dons afin de subvenir à ses besoins et à ceux de ses six enfants confrontés « à un avenir incertain », selon elle.

La suite après cette vidéo

James Van Der Beek, sa femme Kimberley et leurs 6 enfantsCrédit photo : DR

La famille de James Van Der Beek, décédé à 48 ans, serait ruinée

Au lendemain de la mort de son époux, avec lequel elle était marié depuis 2010, Kimberley Van Der Beek a ainsi lancé une cagnotte sur GoFundMe car elle se dit « sans ressources ». Désormais veuve, la mère de famille se retrouve seule avec 6 bouches à nourrir : Olivia (15 ans), Joshua (13 ans), Anabel (11 ans), Emilia (9 ans), Gwendolyn (7 ans) et Jeremiah (4 ans).

« Tout au long de sa maladie, la famille a dû faire face non seulement à des difficultés émotionnelles, mais aussi à d'importantes difficultés financières, car elle a fait tout son possible pour soutenir James et lui prodiguer des soins », peut-on lire ainsi sur la page de la cagnotte.

James Van Der Beek, sa femme Kimberley et leurs 6 enfantsCrédit photo : DR

« Kimberly et les enfants font face à un avenir incertain. Les frais médicaux de James et son long combat contre le cancer ont épuisé les ressources financières de la famille. Ils travaillent dur pour rester dans leur maison et faire en sorte que les enfants puissent poursuivre leur scolarité et conserver une certaine stabilité pendant cette période extrêmement difficile. Le soutien de leurs amis, de leur famille et de la communauté au sens large fera toute la différence alors qu'ils s'apprêtent à affronter l'avenir ». est-il précisé.

« Votre générosité aidera à couvrir les dépenses essentielles, à payer les factures et à financer l'éducation des enfants. Chaque don, quel qu'en soit le montant, aidera Kimberly et sa famille à retrouver espoir et sécurité alors qu'ils reconstruisent leur vie. Merci d'envisager de faire un don pour les soutenir », conclut le texte.

L'acteur James Van Der Beek décédé à 48 ansCrédit photo : DR

À l'heure où nous écrivons ces quelques lignes, la cagnotte a d'ores et déjà permis de récolter plus de 1,1 million de dollars, soit 930 000 euros environ.

Suivez nous sur Google News
Cancer Dons

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

À lire aussi
Vaimalama Chaves avant et après
Cette ancienne Miss France se rase la tête et affiche sa transformation sur les réseaux sociaux
Laura Felpin le sourire aux lèvres
«Un cancer pépouze» : après l’annonce de sa maladie, Laura Felpin prend la parole et rassure ses fans
Florent Pagny
«Il y a toujours un truc» : Florent Pagny dévoile un nouveau symptôme inquiétant de son cancer
Kate Middleton fait sa première apparition en public depuis l’annonce de son cancer
Kate Middleton fait sa première apparition en public depuis l’annonce de son cancer