La famille de James Van Der Beek ruinée après sa mort, sa veuve lance une cagnotte qui a déjà récolté 1 million de dollars

Après le décès de l'acteur James Van Der Beek, sa veuve, qui se dit ruinée, a lancé un appel aux dons pour subvenir aux besoins de sa famille.

La triste nouvelle est tombée ce mercredi en fin de journée.

James Van Der Beek, inoubliable Dawson dans la série à succès du même nom, est décédé le 11 février à l'âge de 48 ans. Atteint d'un cancer colorectal, qui lui avait été diagnostiqué en 2023, le comédien a finalement perdu son long combat contre la maladie.

Il laisse derrière lui une famille dévastée mais aussi ruinée. C'est en tout cas ce que déclare son épouse Kimberley, inconsolable, qui en appelle aux dons afin de subvenir à ses besoins et à ceux de ses six enfants confrontés « à un avenir incertain », selon elle.

La suite après cette vidéo

Crédit photo : DR

La famille de James Van Der Beek, décédé à 48 ans, serait ruinée

Au lendemain de la mort de son époux, avec lequel elle était marié depuis 2010, Kimberley Van Der Beek a ainsi lancé une cagnotte sur GoFundMe car elle se dit « sans ressources ». Désormais veuve, la mère de famille se retrouve seule avec 6 bouches à nourrir : Olivia (15 ans), Joshua (13 ans), Anabel (11 ans), Emilia (9 ans), Gwendolyn (7 ans) et Jeremiah (4 ans).

« Tout au long de sa maladie, la famille a dû faire face non seulement à des difficultés émotionnelles, mais aussi à d'importantes difficultés financières, car elle a fait tout son possible pour soutenir James et lui prodiguer des soins », peut-on lire ainsi sur la page de la cagnotte.

Crédit photo : DR

« Kimberly et les enfants font face à un avenir incertain. Les frais médicaux de James et son long combat contre le cancer ont épuisé les ressources financières de la famille. Ils travaillent dur pour rester dans leur maison et faire en sorte que les enfants puissent poursuivre leur scolarité et conserver une certaine stabilité pendant cette période extrêmement difficile. Le soutien de leurs amis, de leur famille et de la communauté au sens large fera toute la différence alors qu'ils s'apprêtent à affronter l'avenir ». est-il précisé.

« Votre générosité aidera à couvrir les dépenses essentielles, à payer les factures et à financer l'éducation des enfants. Chaque don, quel qu'en soit le montant, aidera Kimberly et sa famille à retrouver espoir et sécurité alors qu'ils reconstruisent leur vie. Merci d'envisager de faire un don pour les soutenir », conclut le texte.

Crédit photo : DR

À l'heure où nous écrivons ces quelques lignes, la cagnotte a d'ores et déjà permis de récolter plus de 1,1 million de dollars, soit 930 000 euros environ.