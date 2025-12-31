La chanteuse Jeanne Mas réclame la création d'un ministère des Animaux, en mémoire de Brigitte Bardot

Suite à la mort de Brigitte Bardot, la chanteuse Jeanne Mas a demandé la création d’un ministère des Animaux.

Brigitte Bardot est décédée ce dimanche 28 décembre à l’âge de 91 ans. Connue pour sa carrière d’actrice, elle était également une fervente militante de la cause animale à travers la Fondation qui portait son nom.

Bien qu'elle ait été une icône controversée, elle a toujours mené ce combat pour les animaux, auquel elle a consacré sa vie. Après son décès, son engagement a notamment été salué par la chanteuse Jeanne Mas.

Crédit photo : AP

Vegan depuis 2012, Jeanne Mas a fait de nombreuses actions aux côtés de la Fondation Brigitte Bardot. En 2022, elle a par exemple vendu ses bijoux et vêtements de scène afin de sauver un petit taureau échappé d’un abattoir, puis recueilli par la fondation, comme le rapporte BFMTV.

Un ministère des animaux

Jeanne Mas a immédiatement réagi en apprenant le décès de Brigitte Bardot. Elle a annoncé vouloir "continuer à soutenir" la fondation et demande la création d’un ministère des Animaux, en mémoire de l'actrice décédée.

“Tous les animaux du monde sont aujourd’hui orphelins. Aucune femme n’a jamais mis autant de passion, d’amour et d’acharnement à défendre et protéger tous ces êtres sensibles que les humains ne cessent de torturer. Brigitte Bardot, belle, audacieuse, sincère, généreuse, talentueuse, courageuse, restera à jamais dans mon cœur le modèle d’une femme libre, irremplaçable. Nous allons continuer de soutenir votre fondation, d’honorer votre nom, vos efforts, votre œuvre et nous allons nous battre pour que soit créé en votre mémoire un ministère des Animaux”, a déclaré Jeanne Mas dans un post Instagram.

Jeanne Mas mobilisée

En plus de cela, Jeanne Mas souhaite s’engager davantage pour soutenir la Fondation Brigitte Bardot et venir en aide aux animaux. Vivant actuellement aux États-Unis, l’artiste a déclaré qu’elle avait décidé de “mettre à la vente, dès son retour en France, tous ses disques d’or pour continuer à soutenir la Fondation B.B.”.

Un soutien bienvenu pour la Fondation.