Brigitte Bardot hospitalisée depuis trois semaines dans “un état préoccupant”

Selon Var-Matin, Brigitte Bardot est hospitalisée depuis trois semaines dans un hôpital privé de Toulon, où elle a subi une intervention chirurgicale liée à “une maladie grave”.

Légende du cinéma français et militante pour le droit des animaux, Brigitte Bardot se bat aujourd’hui contre un état de santé “préoccupant”. C’est ce que nous apprend Var-Matin ce jeudi 16 octobre, rapportant que l’actrice est hospitalisée depuis trois semaines dans un hôpital privé de Toulon.

Le quotidien varois nous apprend que l’ancienne actrice âgée de 91 ans aurait subi une intervention chirurgicale liée à “une maladie grave”, sans en préciser la nature. Brigitte Bardot se remettrait "doucement" de cette opération et devrait sortir de l’hôpital dans quelques jours pour rejoindre la Madrague, sa maison de Saint-Tropez.

Crédit photo : Belga Image

Une icône toujours militante

Retirée depuis plusieurs années de la vie publique, Brigitte Bardot consacre désormais sa vie à la cause animale. Elle a d’ailleurs lancé en septembre une vaste campagne en faveur de l’adoption.

Au printemps, elle avait également pris la parole pour défendre Gérard Depardieu et Nicolas Bedos, tous deux impliqués dans des affaires d’agressions sexuelles.

« Le féminisme, c’est pas mon truc. Moi, j’aime bien les mecs »

Crédit photo : Belga Images

Il y a quelques semaines également, elle a sorti son BBcédaire, un livre aux allures de carnet de bord qui a été rédigé entre 2020 et 2025. Pour rappel, celle qu’on surnomme « BB » avait déjà été hospitalisée en janvier 2023 en raison d’une insuffisance respiratoire.