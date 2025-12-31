Après avoir rendu hommage à Brigitte Bardot sur ses réseaux sociaux, la chanteuse américaine Chappell Roan a supprimé son post en apprenant les propos racistes et homophobes de l’actrice.

C’est ce que l’on appelle tomber de haut.

Fan de Brigitte Bardot, la chanteuse américaine Chappell Roan a tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux après l’annonce de son décès.

Mais contre toute attente, l’interprète de "Pink Pony Club" a finalement supprimé son post quelques heures plus tard. Pour se justifier, la popstar de 26 ans a évoqué les propos très controversés de l’actrice française, dont elle ignorait l’existence.

Crédit photo : Chappell Roan / Instagram

Chappell Roan rend hommage à Brigitte Bardot…

Tout a commencé par une publication Instagram postée en story ce dimanche 28 décembre. Sur celle-ci, Chappell Roan fait ses adieux à celle qui était surnommée BB, et révèle que l’icône du cinéma français lui a inspiré une chanson sur une relation lesbienne, soulignent nos confrères de Franceinfo.

« Elle a été mon inspiration pour Red Wine Supernova. Repose en paix Madame Bardot », a-t-elle écrit.

Crédit Photo : Capture d'écran Instagram / Chappell Roan

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cet hommage a suscité l’indignation dans la section commentaires. Nombreux sont les internautes qui ont en effet rappelé les propos racistes et homophobes de Brigitte Bardot.

…et supprime son post

Si la comédienne était connue pour son combat pour les animaux, cette dernière a aussi eu affaire à la justice. Cette dernière a ainsi été condamnée à cinq reprises pour incitation à la haine raciale.

Sur le plan politique, Brigitte Bardot n’a jamais caché sa proximité avec l’extrême-droite, ainsi que son admiration pour Vladimir Poutine.

Crédit photo : MaxPPP

De son côté, Chappell Roan a pris une décision radicale après avoir eu vent de ces informations. Résultat : elle a retiré son message du réseau social, avant d’en partager un nouveau pour faire part de sa stupéfaction.

« Je n’avais pas conscience des positions de merde insensées de Mme Bardot. Bien sûr je ne cautionne pas. Très déçue d’apprendre ça », a-t-elle commenté.

Crédit Photo : Capture d'écran Instagram /Chappell Roan

Une chose est sûre : la petite princesse du Midwest réfléchira désormais à deux fois avant de rendre hommage à quelqu’un.