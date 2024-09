En Angleterre, un couple souffrant de démence souhaite utiliser la «capsule d’assistance au suicide» pour se faire euthanasier en duo en Suisse.

Peter, 86 ans, et Christine Scott, 80 ans, s’aiment depuis 46 ans et prévoient de se rendre en Suisse pour mourir dans les bras l'un de l'autre dans une capsule d’assistance au suicide.

Le couple de Britanniques a pris cette décision lorsque Christine a découvert qu’elle souffrait de démence vasculaire. Ce trouble provoque une perte de la fonction cognitive due à la destruction du tissu cérébral.

C’est dans ce contexte que le couple a fait le choix de recourir à l'euthanasie pour partir ensemble.

« Nous avons eu une longue vie, heureuse, saine et épanouie, mais nous voilà dans la vieillesse et elle ne vous fait pas de cadeaux», a expliqué Peter Scott, un ancien pilote la Royal Air Force, auprès du Daily Mail.

Crédit Photo : Getty Images

Comme il le précise, il ne supporte pas de voir son épouse, une ancienne infirmière, dans cet état. De plus, l’octogénaire rencontre lui aussi des problèmes de santé.

«Il est évident que je prendrais soin d'elle jusqu'à ce que je ne puisse plus le faire, mais elle a soigné suffisamment de personnes atteintes de démence au cours de sa carrière pour vouloir absolument garder le contrôle d'elle-même et de sa vie. L'aide à mourir lui donne cette possibilité et je ne voudrais pas continuer à vivre sans elle.» (Peter Scott)

Le couple, qui a six petits-enfants, est en train de s'inscrire auprès de l'organisation suisse The Last Resort, qui a mis au point une capsule à suicide appelée Sarco.

«Ce que nous voulons, c’est le droit de choisir»

Le Sarco, abréviation de « sarcophage », est une cabine imprimée en 3D qui permet de mettre fin à ses jours sans l’aide d’un médecin.

Dans le détail, la personne qui souhaite mourir s’installe dans la cabine et doit actionner elle-même le bouton «après avoir répondu à une série de questions pour confirmer qu’elle comprend ce qu’elle fait et libérer de l’azote dans la capsule», détaillent nos confrères de Ouest France.

De son côté, le site LADbible indique que l’utilisation de l’azote réduit rapidement le niveau d'oxygène, ce qui évite la panique et la suffocation.

«Nous comprenons que d'autres personnes ne partagent pas nos sentiments et nous respectons leur position. Ce que nous voulons, c'est le droit de choisir. Je trouve profondément déprimant que nous ne puissions pas le faire ici au Royaume-Uni.» (Peter Scott)

Crédit Photo : Getty Images

À noter que la machine pourrait être mise à disposition dès la fin 2024, selon les informations de The Last Resort. Peter et Christine Scott pourraient ainsi devenir le premier couple de Britanniques à utiliser cette capsule.

Cet appareil médical, créé par le médecin australien Philip Nitschke, fait polémique en Suisse, où l’assistance médicale au suicide est autorisée par la loi.

Pour Jean-Jacques Bise, le coprésident d’Exit, un organisme suisse qui fournit une assistance médicalisée au suicide, la capsule Sarco risque de bouleverser le cadre légal dans lequel opèrent les organismes qui fournissent une aide médicalisée pour mourir «dans la dignité».