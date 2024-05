1 an après l'accident, Pierre Palmade sera jugé pour “blessures involontaires”, au grand regret des victimes

Suite au grave accident de la route provoqué par Pierre Palmade en 2023, celui-ci sera jugé pour “blessures involontaires”. Bien qu’une femme enceinte ait perdu son bébé pendant l’accident, la notion “d’homicide involontaire” n’a pas été retenue.

Le 10 février 2023, Pierre Palmade a été au cœur d’un grave accident de la circulation, en Seine-et-Marne. Alors qu’il conduisait sous l’emprise de stupéfiants, l’humoriste a heurté un autre véhicule et a fait plusieurs blessés graves : un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans. Enceinte, cette dernière a perdu son bébé à cause de la collision.

Finalement, Pierre Palmade sera jugé pour “blessures involontaires”. Le parquet avait demandé des poursuites pour “homicide involontaire” suite à la perte du bébé, mais cela a été refusé par la juge d’instruction.

L’homicide involontaire rejeté

Selon une jurisprudence de la Cour de cassation, un enfant qui n’est pas encore né n’existe pas en tant que personne. La mort d’un foetus ne peut donc pas être liée à un homicide involontaire dans le cas d’un accident.

“La magistrat instructeur a décidé, conformément à ce que la loi prévoit actuellement, que ce bébé n’est pas né vivant et qu’il n’emporte pas la personnalité juridique. Il n’est donc rien aux yeux de la loi. On avait la formidable occasion de changer le droit, de le rendre plus intelligent et plus humain. La justice s’est contentée d’appliquer le droit positif tel qu’il est aujourd’hui”, a regretté l’avocat des victimes, Mourad Battikh, sur le plateau de BFMTV.

Pierre Palmade bientôt jugé pour blessures involontaires: "Elle a le sentiment qu'on tue une deuxième fois son bébé", affirme Maître Mourad Battikh (avocat des familles victimes de l'accident) pic.twitter.com/WWujY9phsh — BFMTV (@BFMTV) May 28, 2024

Ce choix est vivement regretté par les victimes. Selon leur avocat, la femme qui a perdu son enfant a “le sentiment qu’on tue une seconde fois son bébé”.

Pierre Palmade sera prochainement jugé par un tribunal correctionnel. En attendant, il est en état de récidive légale puisqu’il a déjà été condamné par le passé pour une infraction liée à la consommation de stupéfiants. Ainsi, l’humoriste encourt une peine plus lourde, estimée à 14 ans de prison et 200 000 euros d’amende.