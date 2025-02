La famille de Michelle Trachtenberg refuse l'autopsie, les causes de la mort resteront inconnues

Suite au décès de Michelle Trachtenberg, 39 ans, une autopsie devait être réalisée pour connaître les causes de sa mort. Cependant, sa famille s’est opposée à cet acte.

Ce mercredi 26 février, nous avons appris le décès tragique de Michelle Trachtenberg. Âgée de 39 ans, l’actrice était connue pour ses rôles dans “Gossip Girl” et “Buffy contre les vampires”. Elle a été retrouvée inanimée par sa mère, dans son appartement new-yorkais.

Depuis plusieurs jours, la jeune femme postait des photos et des messages mystérieux sur les réseaux sociaux, ressassant des souvenirs heureux de son passé. Cette nostalgie avait inquiété ses fans.

Crédit photo : Gossip Girl

En plus de cela, Michelle Trachtenberg souffrait de problèmes de santé. Sur ses photos récentes, elle apparaissait très amaigrie. Quelques jours avant sa mort, l’actrice avait subi une opération du foie car son organe avait été trop endommagé par l’alcool.

Crédit photo : @michelletrachtenberg / Instagram

La famille refuse l’autopsie

Les raisons de la mort de Michelle Trachtenberg sont inconnues, et le resteront. En effet, une autopsie devait avoir lieu afin de déterminer les causes de la mort de l’actrice, selon l’institut de médecine légale de l’État de New York. Cependant, selon des informations révélées par LadBible, sa famille a refusé que l’autopsie soit effectuée, pour des raisons religieuses.

Crédit photo : @michelletrachtenberg / Instagram

Dans cette situation, la situation de la famille peut être annulée par un médecin légiste si un acte criminel est suspecté. Cependant, cela ne semble pas être le cas pour Michelle Trachtenberg. Ainsi, le médecin légiste impliqué dans cette affaire a décidé de respecter les volontées de la famille. Aucune autopsie ne sera effectuée et nous ne saurons donc jamais ce qui est arrivé à la jeune femme. Selon les premiers éléments de l’enquête, Michelle Trachtenberg serait décédée de causes naturelles et a pu souffrir de complications suite à son opération.