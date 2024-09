Malade, Bruce Willis aperçu dans un état préoccupant, les photos choquent les fans

Atteint d’une maladie incurable, Bruce Willis a été aperçu dans une voiture à Los Angeles le 8 septembre dernier. Des images chocs qui montrent que l’état de santé de l’acteur ne semble pas s’améliorer.

En février 2023, la famille de Bruce Willis a annoncé une terrible nouvelle. L’acteur, aujourd’hui âgé de 69 ans, est atteint de dégénérescence fronto-temporale, une forme de démence incurable.

“Aux incroyables fans de Bruce, en tant que famille, nous voulions partager que notre bien-aimé rencontre actuellement des problèmes de santé et qu’il a récemment été diagnostiqué d’aphasie, ce qui affecte ses capacités cognitives. En conséquence, et après mûre réflexion, Bruce se retire de la carrière qui a tant compté pour lui. C’est un moment difficile pour notre famille et nous sommes vraiment reconnaissants de votre amour, de votre compassion et de votre soutien continus. Nous traversons cette épreuve comme une famille unie et nous voulions faire participer ses fans car nous savons combien il compte pour vous, comme vous comptez pour lui. Comme Bruce le dit toujours : vivez à fond. Ensemble, nous avons l’intention de le faire”, a rédigé la famille de Bruce dans un communiqué.