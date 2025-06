Il va chez le chiropracteur pour une douleur au cou... mais finit paralysé de la tête aux pieds

Après être allé voir un chiropracteur pour des problèmes articulaires, un homme a fait un AVC. Malheureusement, les médecins ne l’ont pas diagnostiqué et il est maintenant paralysé.

Jonathan Buckelew est un homme âgé de 34 ans qui souffrait de problèmes de mobilité articulaire au niveau du cou. Pour éliminer ces douleurs, il a pris rendez-vous chez un chiropracteur. Cependant, le praticien a fait une erreur et a touché un point sensible. En sortant de sa séance, Jonathan s’est senti étourdi, désorienté et insensible.

Crédit photo : Atlanta News First

L’homme a été transporté en urgence à l’hôpital North Fulton dans l’Etat américain de Géorgie. À son arrivée à l’hôpital, il faisait un AVC mais les médecins n’ont pas réussi à le détecter. Les AVC peuvent avoir de grosses conséquences, comme cette femme qui s'est réveillée avec un accent italien alors qu'elle n'était jamais allée en Italie. Malheureusement, la situation est plus grave pour Jonathan qui a contracté une maladie neurologique rare, le syndrome d’enfermement, qui provoque une paralysie du corps.

Il finit paralysé

Aujourd’hui, Jonathan est conscient mais incapable de bouger ou de communiquer verbalement, sauf par des mouvements oculaires. Ses yeux sont la seule partie de son corps qu’il peut contrôler. Cette maladie se déclenche après un AVC, lorsqu’une partie du tronc cérébral est endommagée. Ainsi, si les médecins avaient décelé l’AVC à son arrivée, ils auraient pu agir.

“Cette affaire est déchirante car la paralysie et les lésions cérébrales de Jonathan étaient complètement évitables. Si les nombreux professionnels de santé impliqués dans les soins de Jonathan avaient agi conformémemnt aux normes de soins, avaient détecté et traité son AVC plus tôt et avaient communiqué plus efficacement, la vie de Jonathan serait complètement différente”, a déclaré Lloyd Bell, l’avocat de Jonathan, à LadBible.

Crédit photo : Facebook/Janice Buckelew

La famille de Jonathan a intenté une action en justice contre l’hôpital et l’ensemble du personnel. Le jury du tribunal du comté de Fulton estime que les médecins ont fait preuve d’une “négligence grave” en ne diagnostiquant pas Jonathan correctement. Ce dernier a reçu 75 millions de dollars de dommages et intérêts mais aujourd’hui, sa famille estime qu’il a perdu tous les aspects positifs de sa vie. Malgré cela, ses parents s’occupent de lui 24/24h et essaient de lui offrir la meilleure vie possible.