Le nom du manga d'Inoxtag pose problème, un auteur alerte le YouTubeur

Après avoir annoncé la sortie de son premier manga intitulé “Instinct”, Inoxtag est confronté à l’appel de détresse d’un auteur qui affirme travailler sur un manga portant le même nom.

Inoxtag n’en finit plus de se diversifier ! Ce samedi 9 novembre, le YouTubeur a dévoilé la sortie prochaine de son premier manga intitulé Instinct, coécrit avec le dessinateur Charles Compain, pour le 21 novembre. Selon Webedia et l’éditeur Michel Lafon, le manga suit l’histoire de Haki, un jeune homme de 19 ans doté de la capacité de percevoir l’aura et les intentions des personnes qui l’entourent.

L’annonce a été un franc succès puisque les versions collectors ont déjà toutes été épuisées. Cependant, ce projet n’a pas été une bonne nouvelle pour un internaute qui se nomme Kai-Shin sur X. En effet, ce dernier vient de révéler qu’il travaillait sur un projet manga depuis 11 ans, un projet de manga qui porte le même nom que celui d’Inoxtag.

Crédit photo : Capture d'écran X / kai_shin32

Dans sa publication, l’aspirant mangaka déplore surtout la coïncidence d’avoir un projet de manga qui s’appelle comme celui du YouTubeur alors qu’il comptait sortir son œuvre en 2025.

Inoxtag répond à l’internaute

Ce projet, c’était son “Everest” si on en croit l’internaute qui explique avoir rendu cette coïncidence publique afin d’éviter tout quiproquo ou procédure inutile et surtout ne pas être taxé de plagiat.

Crédit photo : Capture d'écran X / kai_shin32

Le message a été visionné plus de 500 000 fois, suscitant beaucoup de messages d’encouragement de la part des internautes. Naturellement, il n’est pas passé inaperçu aux yeux d’Inoxtag qui a rapidement répondu à Kai-Shin.

Crédit photo : Capture d'écran X / Inoxtag

Le YouTubeur a informé l’internaute que son équipe allait trouver une solution qui arrangerait tout le monde. Inoxtag pourrait sans doute l’aider à faire publier son manga, à condition que ce dernier change de nom car difficile de faire cohabiter deux oeuvres différentes portant le même intitulé.