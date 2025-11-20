Lena Situations a refusé un partenariat avec Shein malgré un chèque “avec beaucoup de zéros”

Invitée dans le journal télévisé de France 2 ce dimanche 16 novembre, Lena Situations a affirmé qu’elle avait refusé de collaborer avec la marque Shein, malgré un chèque important.

La marque de fast-fashion Shein fait actuellement beaucoup parler d’elle. En effet, l’enseigne compte ouvrir des magasins dans six villes de France, ce qui provoque la fureur des commerçants. Récemment, l’enseigne a également fait polémique puisque des poupées sexuelles aux corps et aux visages d’enfants ont été commercialisées sur le site.

Crédit photo : iStock

Invitée au JT de France 2 ce dimanche 16 novembre, l’influenceuse Lena Situations a été interrogée sur son rapport avec les marques. Durant son interview, la jeune femme a affirmé qu’elle avait refusé de collaborer avec Shein.

Le refus de Lena Situations

Comme d’autres influenceuses, Lena Situations n’a pas souhaité travailler avec la marque, malgré un chèque très important.

“J’ai dis non à Shein. On me l’a proposé avec beaucoup de zéros. Je ne m’habille pas chez Shein et tout ce qui va avec ne me plaît pas. Je pense que ça ne plairait pas forcément à ma communauté”, a-t-elle déclaré au journal télévisé.

Lena Situations a dit "non" à Shein lorsqu'ils ont proposé une collaboration malgré " beaucoup de zéro" !@lenasituations @laurentdelahous #20h30LeDimanche pic.twitter.com/MqYPm1J2gX — 20h30 (@20h30_france2) November 16, 2025

Selon des informations rapportées par BFMTV, la marque chinoise propose de très gros montants à ses partenaires, souvent bien au-dessus de ce qui est habituellement proposé aux influenceurs. Malgré cela, Lena Situations a refusé, comme d’autres autres influenceuses qui ont préféré garder l’anonymat.

Une marque polémique

Pour rappel, l’entreprise Shein est au coeur de nombreuses polémiques. Comme les vêtements sont fabriqués en Chine, cette marque est un désastre écologique. En plus de cela, elle propose des articles à des prix très bas, ce qui pousse à la surconsommation. Les vêtements proposés sont de mauvaise qualité et finissent généralement à la poubelle alors qu’ils n’ont été que très peu portés, et ne peuvent pas être recyclés. Enfin, les conditions de travail des employés de Shein sont déplorables.

Pour toutes ces raisons, Lena Situations a refusé de collaborer avec la marque. Un choix approuvé par sa communauté.