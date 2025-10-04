Shein ouvre des magasins dans six villes de France et provoque la fureur des commerçants

D’ici fin 2025, la marque de fast fashion Shein va implanter des magasins physiques dans six villes de France. Une installation dénoncée par de nombreux élus et commerçants.

Shein est une marque de vêtements fast fashion qui fait beaucoup parler d’elle, et pour cause : elle débarque en France. Jusqu’à présent, seuls quelques pop-up stores et autres boutiques éphémènes ont été ouverts dans le pays. Ce fut le cas de la boutique inaugurée à l’occasion de la Paris Fashion Week en 2021.

Mais comme la France est le premier marché de Shein en Europe, la marque souhaite s’installer durablement dans plusieurs villes. En effet, les commandes Shein et Temu représentent 22% des colis traités par La Poste, selon un constat alarmant.

Crédit photo : Shein France / Facebook

En effet, Shein va implanter des magasins physiques dans six villes françaises : Paris, Dijon, Grenoble, Reims, Limoges et Angers. Les boutiques seront installées au BHV à Paris et dans les Galeries Lafayette des autres villes françaises.

“Nous voulons unir le meilleur des deux mondes : le commerce en ligne pour la rapidité, l’échelle et l’efficacité ; les magasins physiques pour la présence, l’héritage et le lien humain”, a déclaré Donald Tang, président exécutif de Shein, au Huffington Post.

Les commerçants protestent

Si cette marque séduit les consommateurs en proposant des vêtements et accessoires à petits prix, elle est également très contestée. En effet, la marque est un désastre écologique puisque les produits sont créés en Chine et les émissions de CO2 émises lors des transports sont gigantesques. En plus de cela, la marque pousse à la surconsommation : elle crée des milliers de nouveaux modèles par jour qui, comme ils sont de mauvaise qualité, sont rapidement jetés par les consommateurs.

Crédit photo : Shein France / Facebook

En plus de cela, les conditions de travail des personnes qui fournissent Shein sont désastreuses. Les employés font des heures de travail excessives et sont largement sous-payés.

Pour toutes ces raisons, de nombreux commerçants et élus protestent contre l’implantation de Shein en France. C’est le cas des Galeries Lafayette qui ont annoncé “refuser l’installation” des boutiques dans leurs établissements.

“Les Galeries Lafayette tiennent à exprimer leur profond désaccord avec cette décision au regard du positionnement et des pratiques de cette marque d’ultra fast fashion, en contradiction avec leur offre et leurs valeurs”, ont indiqué les Galeries Lafayette dans un communiqué.

Certains élus sont également contre l’installation de Shein dans leur ville comme Christophe Béchu, maire d’Angers et ancien ministre de la transition écologique, qui dénonce l’ouverture d’une boutique Shein dans sa ville.

“Shein fait le choix de s’installer à Angers, mais en aucun cas Angers n’a fait le choix de Shein. Shein, c’est l’ultra fast fashion : des produits mal fabriqués, très achetés, peu voire jamais portés et surtout vite jetés”, dénonce-t-il à France Bleu.

Malgré les plaintes, les boutiques Shein devraient bien voir le jour dans plusieurs villes de France. L’espoir des commerçants repose désormais sur les consommateurs, qui pourrait boycotter la marque afin de soutenir l’économie locale et l’environnement.