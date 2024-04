« Avant, on n'avait pas toutes ces conneries de réseaux sociaux » : Michael J. Fox dézingue les stars d'aujourd'hui

Dans un entretien accordé à un média américain, l'acteur Michael J. Fox a dézingué les stars actuelles, exprimant une certaine nostalgie pour une époque révolue.

La parole de Michael J. Fox se fait rare mais elle est toujours très écoutée, notamment lorsqu'il évoque sa maladie de Parkinson ou encore lorsqu'il donne son avis sur un monde qu'il connaît bien, celui du show-biz.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses dernières déclarations ne devraient pas manquer de faire réagir.

Invité à se prononcer sur la nouvelle génération de stars dans les colonnes du magazine People, l'inoubliable acteur de la trilogie Retour vers le Futur n'a pas mâché ses mots, en dézinguant les célébrités d'aujourd'hui.

Pas fan de l'époque, Michael J. Fox préfère les années 1980

Comparant l'époque actuelle à celle des années 1980, lorsqu'il était au sommet, l'acteur canadien s'est ainsi montré catégorique, soulignant notamment le fait que n'importe qui pouvait devenir célèbre en faisant n'importe quoi, de nos jours.

« Il y a cette expression à laquelle je me réfère tout le temps et qu’on ma dite quand on m’a remis l’Oscar d’honneur. Quelqu’un m’a dit la veille (de la cérémonie N.D.L.R) "Tu es une star des années 80" Et je me suis dit "Wow, c’est cool ça. Une star des années 80. C’est vrai, on était différent à cette époque-là". C'était plus dur. On n'avait pas les réseaux sociaux et toutes ces conneries. On était juste connus. On devait faire avec ce qu'on avait. Et c'était une époque formidable », a-t-il ainsi déclaré dans une interview organisée dans le cadre du 50e anniversaire du magazine.

« Il fallait avoir du talent. Ca aidait (...) Nous, on se cassait le c** pour réussir, on bossait nos compétences d’acteur et on regardait les autres acteurs, on se rassemblait entre nous et on parlait de nos méthodes de jeu. Et maintenant, vous avez des personnes qui disent simplement ‘c’est quoi la marque de ton sweat ?’ ‘Et c’est quoi ce pas de danse que tu fais ?’ Et voilà, vous êtes la personne la plus célèbre du monde », poursuit l'acteur, quelque peu amer.

Un discours très porté sur le « c'était mieux avant » et qui ne devrait laisser personne indifférent.