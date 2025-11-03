Shein : des poupées sexuelles au corps et au visage de fillette vendues 200 euros scandalisent la France

L'entreprise de vente en ligne chinoise, Shein, est dans la tourmente après la vente de poupées sexuelles à caractère pédopornographique. La justice française veut prendre des mesures drastiques.

Shein est sous le feu des critiques à cause de la commercialisation en ligne de poupées sexuelles. Sauf que lesdites poupées ont les traits et le corps de petites filles. Sur le site du géant du e-commerce chinois, ce « jouet sexuel » -comme il le qualifie- est en vente pour 187 euros.

C’est la répression des fraudes qui a alerté la justice française sur le caractère pédopornographique de ces poupées.

« Leur description et leur catégorisation sur le site permettent difficilement de douter du caractère pédopornographique des contenus », indiquait vendredi la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) dans un communiqué.

Une plateforme « complice » pour la haut-commissaire à l’enfance

Crédit photo : Shein

L’affaire a rapidement pris de l’ampleur, de nombreux Français ayant fait part de leur écoeurement dans les médias : « C'est honteux », lance un passant interrogé par le 13h de France 2.

Shein a réagi en retirant « immédiatement » ces poupées de la vente. L’entreprise s’est ensuite défendue de cette terrible controverse : « Nous prenons des mesures correctives immédiates et renforçons nos dispositifs internes afin d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise. »

Pour la haut-commissaire à l’enfance, Sarah El Haïry, la suppression de ces poupées à la vente n’est pas suffisante. Il faut identifier les fournisseurs et les acheteurs :

« Je veux comprendre qui a autorisé la vente de ces objets, quels sont les processus qui ont été mis en place, pour que cela ne se reproduise pas, [et] qui sont les fournisseurs, parce qu’il y a bien des gens qui produisent ces poupées absolument ignobles. Une plateforme qui accepte de commercialiser ces objets est, d’une certaine manière, complice », a-t-elle annoncé sur RTL.

En ce lundi 3 novembre, le ministre de l’économie, Roland Lescure, a carrément menacé Shein d'interdiction d’accès en France si de nouvelles poupées de ce genre étaient vendues sur leur site.

Cette polémique tombe mal pour le géant chinois qui a prévu d’ouvrir son premier magasin physique à Paris mercredi 5 novembre.

Il convient néanmoins de préciser que même si Shein est actuellement dans la tourmente pour avoir proposé ces poupées à la vente, plusieurs autres sites auraient fait de même sans en être inquiétés. Des internautes ont par exemple trouvé les mêmes poupées en vente sur Aliexpress.