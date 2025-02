M6 déprogramme les émissions de Stéphane Plaza, condamné à 12 mois de prison pour violences conjugales

Suite à la décision de la justice de condamner Stéphane Plaza à 12 mois de prison avec sursis pour violences conjugales, le Groupe M6 a décidé de déprogrammer les émissions de l’animateur.

Le verdict est tombé pour Stéphane Plaza. L’animateur phare de M6 a été condamné à 12 mois de prison avec sursis pour violences conjugales envers son ancienne compagne Amandine, avec qui il était en couple entre 2017 et 2022. Le jugement a été rendu ce mardi 18 février et il a beaucoup affecté l’animateur, qui est sorti en larmes du tribunal.

Pour juger les actes de Stéphane Plaza, un long procès a eu lieu le 9 janvier dernier. Pendant l’audience, l’animateur aurait reconnu avoir cassé l’annulaire de son ex-compagne. Mais selon ses propos, ce geste n’était pas volontaire puisqu’il souffrirait de dyspraxie, ce qui l’empêche de contrôler sa force. Ces événements auraient beaucoup affecté l’animateur, qui aurait tenté de mettre fin à ses jours.

M6 déprogramme Stéphane Plaza

Cependant, les arguments de Stéphane Plaza n’ont pas été retenus par les juges, qui l’ont condamné à 12 mois de prison avec sursis. L’animateur doit également verser 11 000 euros de dommages et intérêts à son ancienne compagne.

Crédit photo : M6

Suite à cette décision, Stéphane Plaza a décidé de faire appel. Si un nouveau procès devrait avoir lieu en 2026, le groupe M6 n’a pas attendu cette date avant de sanctionner l’animateur. Lors d’une réunion de crise organisée après l’annonce de la condamnation de Stéphane Plaza, la chaîne de télévision a pris sa décision.

“Le Groupe M6 prend acte de la décision de la justice prononcée aujourd’hui à l’encontre de Stéphane Plaza, ainsi que de l’intention de ses avocats de faire appel. Dans l’attente des éventuelles suites juridiques, le Groupe M6 a décidé, à compter de ce jour, la déprogrammation des émissions dans lesquelles l’animateur était présent. Stéphane Plaza a été informé de cette décision”, a déclaré la chaîne dans un communiqué relayé par Le Parisien.

Les émissions de Stéphane Plaza remplacées

Depuis les premières accusations de violence envers Stéphane Plaza, M6 avait pris des mesures pour tenir l’animateur éloigné des écrans. Ainsi, il ne tournait plus d’émissions inédites. Seuls deux numéros de “Recherche appartement ou maison” ont été produits et sont en attente de diffusion. En plus de cela, les apparitions de Stéphane Plaza en prime time se faisaient de plus en plus rares.

Crédit photo : M6

Les rediffusions des émissions de l’animateur ont également été réduites le week-end. Depuis les fêtes de fin d’année, il n’était plus possible de regarder “Chasseur d’appart” le samedi. Les émissions ont été remplacées par d’autres rediffusions comme “Cauchemar en cuisine” et “La meilleure boulangerie de France”. À partir du 9 mars, les émissions “Maison à vendre” ne seront plus diffusées le dimanche et seront également remplacées par “Un jour, un doc”.