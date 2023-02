Madonna est apparue méconnaissable aux Grammys et provoque la confusion chez ses fans

La grand-messe de la musique américaine (et mondiale) s’est tenue dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 février à Los Angeles. Outre les sacres de Harry Styles, Beyoncé et Adele, c’est Madonna qui a particulièrement attiré l’attention, et ce n’est pas pour sa musique.

Crédit : Shutterstock

Au moment de présenter la performance de Sam Smith, ce n’est nulle autre que la Reine de la pop, Madonna, qui a pris la parole. Sur l’écran géant qui illumine la salle des Grammys en arrière-plan, trois silhouettes de la star américaine à des périodes différentes sont présentées.

Au premier plan, toute vétue de noir, une personnalité appraît, micro à la main pour livrer un discours sur le courage. Si le discours est quelque peu resté dans l’ombre, c’est en revanche le visage de sa locutrice qui a retenu l’attention.

Pour cause, il s’agissait de Madonna, méconnaissable, le visage modifié.

« Madonna ne ressemble même pas à Madonna »

Crédit : Gettyimages

« Je suis ici pour remercier tous les rebelles présents, qui se forgent un nouveau chemin en s’attirant la colère à cause de ça. Vous savez qui vous êtes les fauteurs de troubles, vous devez savoir que votre intrépidité ne passe pas inaperçue », a lancé Madonna face caméra.

Elle poursuit son discours, « vous êtes vus, vous êtes entendus et surtout, vous êtes appréciés », avant de laisser la place à Sam Smith.

Contrairement aux attentes de la Queen of pop, ce sont moins ses mots et plus son visage, méconnaissable, qui a fait réagir les internautes.

« Madonna qui ? Ça ne peut pas être elle ? Comment cela est-il possible ? », s'offusque un internaute.

« J'aimerais vraiment que Madonna n'ait jamais touché à son visage, il n'y avait vraiment aucune raison. Elle allait magnifiquement vieillir. Elle a toujours été belle », écrit un autre.

Crédit : CBS

« Madonna ne ressemble même pas à Madonna. Qui était-ce ? Trop bizarre », lâche un fan.

« J'adore Madone. Je l'adore vraiment. Mais seigneur qu'a-t-elle fait à son visage », se demande encore quelqu'un.

« C'est le pire discours narcissique de Madonna aux #GRAMMYs depuis qu'elle a rendu à Aretha Franklin cet hommage qui n'en était pas un ».

Malgré sa popularité incontestable, Madonna ne fait pas souvent l'unanimité, bien qu'elle reste soutenue par un grand nombre de ses fans.