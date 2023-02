Jugée méconnaissable lors de sa dernière apparition, Madonna répond aux critiques sur son physique

Suite à son apparition sur la scène des Grammy Awards, Madonna a reçu une pluie de critiques concernant son visage marqué par la chirurgie esthétique. Sur Instagram, la star a décidé de répondre aux attaques.

La cérémonie des Grammy Awards s’est tenue ce dimanche 5 février, à Los Angeles. Pendant cet événement, Madonna a fait sensation en montant sur scène, mais pas pour les bonnes raisons.

À voir aussi

Alors qu’elle tenait un discours pour remettre le prix de la meilleure prestation vocale pop d’un duo, les spectateurs n’ont pas été captivés par ses mots… mais par son apparence.

Crédit photo : Getty Images

Le visage de Madonna, marqué par la chirurgie esthétique, a retenu l’attention des spectateurs qui ont déversé un flot de critiques à son encontre. Ils l'ont jugée méconnaissable, « semblable aux Bogdanov » ou encore à un « vampire qui mange des bébés ». Ils ont également été nombreux à regretter que la star ait eu recours à la chirurgie.

Madonna répond aux critiques

Devant ce flot d’attaques personnelles, la chanteuse a décidé de répondre en publiant un long message sur son compte Instagram, dénonçant un mélange d’âgisme et de sexisme.

« Au lieu de se concentrer sur ce que j’ai dit dans mon discours, qui était de faire honneur à l’intrépidité d’artistes comme Sam et Kim, beaucoup de gens ont choisi de ne parler que des photos en gros plan de moi, prises avec le long objectif de l’appareil photo d’un photographe de presse, qui déformerait le visage de n’importe qui », a-t-elle rédigé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Madonna (@madonna)

« Encore une fois, je suis victime d’âgisme et de misogynie, deux discriminations qui sont omniprésentes dans notre monde, a continué Madonna. Un monde qui refuse de célébrer les femmes de plus de 45 ans et qui ressent le besoin de les punir si elles continuent d’avoir du caractère, de travailler dur et d’être aventureuses. J’ai été dénigrée par les médias depuis le début de ma carrière, mais je comprends qu’il s’agit d’un test. Je suis contente d’avoir pu ouvrir la voie à toutes les femmes qui sont arrivées après moi. »

En conclusion, Madonna a cité Beyoncé avec ces quelques mots : « Vous ne briserez pas mon âme. »