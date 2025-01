Miss France 2025 en danger après sa dernière déclaration polémique ?

Depuis qu'elle a été élue Miss France, Angélique Angarni-Filopon est au coeur des polémiques à cause de son apparence et de son âge, mais aussi de ses déclarations. La dernière en date a notamment suscité de nombreuses critiques et pourrait même la mettre “en danger”.

Les polémiques s’enchaînent pour Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025. Peu de temps après son élection qui s’est tenue le 14 décembre dernier, la reine de beauté a été invitée sur différents plateaux de télévision et de radio pour répondre aux questions des journalistes. Elle a notamment été invitée sur Sept à Huit, où elle a refusé de répondre à une question d’une journaliste et de commenter l’affaire des viols de Mazan. Une réaction qui a fait enrager les internautes.

Crédit photo : @angeliqueaf_off / Instagram

Mais ce n’est pas tout. Le lendemain de la commémoration de l’attentat de Charlie Hebdo, le 8 janvier, Miss France 2025 a accordé une interview à Sud Radio. La journaliste est revenue sur l’événement tragique de 2015 et a demandé à Angélique Angarni-Filopon si elle était “Charlie”. Gênée, cette dernière a préféré ne pas répondre en affirmant qu’elle “ne se prononçerait pas”. La journaliste a alors insisté en déclarant : “Vous pourriez dire oui. Est-ce que vous pensez qu’en France, on a le droit au blasphème ?”, ce à quoi Miss France a répondu qu’elle ne souhaitait pas s’exprimer sur la question. Enfin, la journaliste a déclaré : “Ça aurait été cool de dire oui, non ?” ce qui a déclenché un rire gêné et un mouvement de recul de la part de la Miss.

« Vous êtes Charlie ? », « Est-ce que vous pensez qu’en France on a droit au blasphème ? Ça aurait été cool de dire oui, non ? ». Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, a été interrogée sur Charlie Hebdo. pic.twitter.com/iGB1LrxiHL — Cerfia (@CerfiaFR) January 9, 2025

Une nouvelle polémique

Cette réaction a déclenché de nombreuses attaques sur les réseaux sociaux. Indignés par la réponse de Miss France, les internautes n’ont pas hésité à la critiquer. Deux jours plus tard, cette dernière a tenu à s’exprimer sur l’événement, rappelant que les Miss France n’ont pas le droit de s’exprimer sur des sujets liés à la politique et à la religion.

“Peut-être que cela a été maladroit mais dans ma fonction de Miss France, je me dois une neutralité sur certains sujets pour éviter tous malentendus et susciter toute controverse. Mais je comprends que ma non-réaction sur ce sujet aussi sensible ait pu susciter autant de commentaires”, a avoué Miss France 2025 dans un communiqué deux jours après l’interview, selon Midi Libre.

Par la suite, le journal Charlie Hebdo a surenchéri à l’affaire en publiant un dessin titré “Miss France n’est pas Charlie”, où l’on peut voir trois barbus islamistes présentant des pancartes “Je suis Miss France”.

Crédit photo : @Charlie_Hebdo_ / X

Miss France 2025 en danger ?

Selon le comité Miss France, la polémique va si loin qu’elle pourrait mettre en danger Angélique Filopon-Angarni. La jeune femme est déjà victime de cyberharcèlement depuis son élection et reçoit continuellement des critiques sur les réseaux sociaux. De son côté, Frédéric Gilbert, le président de la société Miss France, estime que Miss France est en danger.

“Cette polémique est d’une violence inouïe. Elle va un peu loin. Je suis inquiet pour la sécurité de Miss France. Elle prend cher, elle prend beaucoup depuis le 14 décembre. A force de taper, ça blesse. Elle a été complètement prise au dépourvu par cette question et s’est mise en mode automatique comme on le lui demande : ne pas s’exprimer en tant que Miss France sur les sujets politiques et religieux”, a-t-il confié au Parisien.

Comme le rappelle le président de la société Miss France, les reines de beauté n’ont pas à donner leur avis sur tout et ont un devoir de réserve, ce qui explique la réaction controversée de Miss France 2025.