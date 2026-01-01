Eric Dane n'est pas mort de la maladie de Charcot, la cause exacte de son décès révélée

Eric Dane est décédé le 19 février. Alors qu’il était atteint de la maladie de Charcot, la cause exacte de sa mort a été révélée.

Eric Dane était un acteur emblématique, connu pour avoir incarné le célèbre Mark Sloan dans “Grey’s Anatomy”, mais aussi pour avoir joué dans “Charmed” et “Euphoria”. Malheureusement, en avril 2025, Eric Dane a appris qu’il était atteint de la maladie de Charcot.

La maladie a progressé très rapidement puisque quelques mois plus tard, le 19 février dernier, Eric Dane est décédé à l’âge de 53 ans. Conscient qu’il allait mourir, l’acteur avait fait une confession déchirante quelques jours avant sa mort.

La cause exacte de la mort

Après son décès, il a été annoncé qu’Eric Dane était mort de la maladie de Charcot. Finalement, la cause exacte de sa mort a été révélée par le magazine People, qui a eu accès à son certificat de décès.

Eric Dane est mort d’une insuffisance respiratoire, la maladie de Charcot était une cause sous-jacente de son décès. En effet, cette maladie affecte les cellules nerveuses du corps et entraîne progressivement la paralysie des muscles. Eric Dane a succombé à une atteinte des muscles respiratoires, qui l’a empêché de respirer.

Les hommages se multiplient

Suite à l’annonce de sa mort, les hommages se sont multipliés. Des stars du monde entier ont tenu à dire un mot pour Eric Dane comme Kim Kraver, qui joue Teddy dans “Grey’s Anatomy”, Kevin McKidd (Owen Hunt) ou encore James Pickens Jr (Richard Webber). Des acteurs de la série “Charmed” ont également tenu à lui rendre hommage, comme Alyssa Milano, qui a salué l’espièglerie et la tendresse de l’artiste.

Un grand acteur qui va laisser un vide dans le monde du cinéma.

