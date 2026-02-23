Polémique : 300 000$ pour Eric Dane, une star de Grey's Anatomy répond

Quelques jours après son décès, la cagnotte lancée pour aider la famille d’Eric Dane a atteint une somme importante. Cependant, les internautes sont très critiques face à cette pratique. Une star de Grey’s Anatomy est sortie du silence pour défendre l’initiative.

Aux quatre coins du monde, les fans d’Eric Dane sont encore sous le choc depuis sa soudaine disparition liée à la maladie de Charcot, à 53 ans seulement. Ses anciens collègues de Grey’s Anatomy et autres célébrités lui ont rendu un vibrant hommage.

Après le chagrin vient déjà le temps de la polémique. Quelques heures seulement après l’annonce du décès de l’acteur, une cagnotte a été lancée sur le site spécialisé GoFundMe. Elle a pour but de venir en aide financièrement à sa femme et leurs deux filles.

« Toute contribution, quelle que soit son importance, contribuera à assurer une certaine stabilité pendant cette période incroyablement difficile et à l'avenir pour les merveilleuses filles d'Eric », peut-on lire sur la page.

Les internautes critiquent la cagnotte d’Eric Dane

Crédit photo : ABC

La suite après cette vidéo

En trois jours, la collecte de fonds a permis de récolter plus de 300 000 dollars. Cependant, cette nouvelle cagnotte ne fait pas que des émules. Elle intervient quelques jours après celle lancée pour la famille de l’acteur James Van Der Beek, tragiquement décédé le 11 février dernier. Cette campagne a permis de récolter 2,7 millions de dollars. Mais elle a fait polémique quand le public a appris que la star de Dawson avait acheté un ranch juste avant son décès.

Sur les réseaux sociaux, les internautes jugent « déplaisant » que les familles de célébrités demandent de l’aide financière au public. « Pendant ce temps, les cagnottes GoFundMe pour les personnes qui sont réellement en difficulté ne suscitent aucun intérêt… Toute cette situation est vraiment dégoûtante », s’insurge un utilisateur de Reddit.

Sur X, un autre va dans le même sens :

« La mort d'Eric Dane est terrible et j'en suis très triste. Sa fortune était estimée à plusieurs millions de dollars. Je ne comprends pas pourquoi sa famille a besoin d'une cagnotte en ligne. »

Une ancienne star de Grey’s Anatomy défend la cagnotte d’Eric Dane

Crédit photo : ABC

Face à ces interrogations, l’actrice Kate Walsh est intervenue. Celle qui incarnait le docteur Addison Montgomery aux côtés d’Eric Dane dans Grey’s Anatomy a défendu ces collectes de fonds.

« Beaucoup de gens (je sais, à une époque où l’on demande tellement à chacun de nous aider pour tout) pensent à tort que les acteurs sont riches. Mais lorsqu’ils sont confrontés à ces maladies invalidantes, ils épuisent toutes leurs ressources », a rappelé l'actrice sur Instagram.

Un avis partagé par l’acteur Mehcad Brooks, grand ami de James Van Der Beek. Il affirme que les personnes extérieures « n'ont aucune idée » de ce que la famille Van Der Beek a traversé. Par ailleurs, la page GoFundMe de l’acteur indique que ce dernier avait épuisé toutes ses économies pour payer son traitement.

Face à tant de critiques, la cagnotte d’Eric Dane a été mise en pause. Les responsables de GoFundMe ont indiqué qu'ils menaient une enquête pour s’assurer du bien-fondé de l’initiative.