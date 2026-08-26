Mort de Dolly Parton à 80 ans : les causes de son décès dévoilées

Ce mardi 25 août, nous avons appris la disparition de Dolly Parton. Quelques heures plus tard, les causes de sa mort ont été dévoilées.

Dolly Parton est décédée ce mardi 25 août à l’âge de 80 ans. Cette icône de la country était une star dans les années 1970 et a marqué sa génération avec ses tubes comme “Jolene”, “Coat of Many Colors” ou encore “I Will Always Love You”, qui a été repris des années plus tard par Whitney Houston.

Crédit photo : Redferns

Comme l’a annoncé son neveu Bryan Seaver dans une vidéo publiée sur Instagram, Dolly Parton est décédée à l’âge de 80 ans.

Les causes de la mort révélées

Peu de temps après l’annonce de son décès, les causes de sa mort ont été dévoilées par son équipe dans un communiqué. Selon ses agents, Dolly Parton a mené “une brève bataille contre le cancer”. Malgré le pronostic, sa famille et ses amis pensaient qu’elle s’en sortirait, mais la rapidité de l’évolution de sa maladie a rendu sa disparition brutale. Le type de cancer n’a pas été précisé.

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Quatre jours avant sa disparition, la chanteuse a été admise à l’hôpital Vanderbilt - Ingram Cancer Center. Elle s’était éloignée de la scène médiatique depuis plus d’un an et a annulé une série de concerts prévus à Las Vegas en septembre dernier. Onze jours avant de mourir, elle a fait une visioconférence dans laquelle elle a confié qu’elle avait “quelques petits soucis de santé”.

Dolly Parton souffrait également de problèmes rénaux et de maladies auto-immunes. Cependant, elle a longtemps délaissé sa santé pour s’occuper de son mari Carl Dean, décédé en 2025 et atteint de la maladie d’Alzheimer.

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Une pluie d’hommages

Suite à l’annonce de sa disparition, de nombreuses célébrités ont tenu à lui rendre hommage. C’est le cas de Taylor Swift qui a décrit une artiste “éternellement généreuse”.

“Un monde sans Dolly me semble impossible. Irréel ou injuste”, a-t-elle déclaré.

De son côté, Beyoncé a salué “un ange” qui a contribué à rendre le monde “plus joyeux”. Enfin, Sabrina Carpenter a rédigé ces quelques mots : “Je chérirai nos rires et nos conversations. Je garderai dans ma poche pour les jours de pluie ta sagesse. Ta vision enjouée de la vie et ton sens de l’humour parfait. Je t’aimerai toujours.”

Une triste nouvelle dans le monde de la musique.