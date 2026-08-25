« J'ai souvent eu la boule au ventre » : cette série scandinave haletante notée 86% ne laisse aucun répit aux spectateurs sur Netflix

Préparez-vous à frissonner devant cette enquête glaçante venue de Scandinavie qui ne vous laissera aucun temps mort.

Un thriller venu de Suède qui s’impose sur Netflix

Vous aimez les thrillers ? Alors vous êtes au bon endroit. Netflix propose souvent des enquêtes policières venues du monde entier. Son dernier succès en date, et pas des moindres, est Sur tes traces. L’adaptation d’Harlan Coben a fait un véritable carton, se plaçant ainsi parmi les séries les plus vues de l'histoire de la plateforme.

Si vous voulez poursuivre vers ce genre et y ajouter une touche bien plus sombre, vous serez sans doute servi avec ce polar venu de Suède. Netflix a mis en ligne le 20 août dernier un nouveau scandinoir qui fait déjà fureur. En quelques jours, il est devenu l’un des programmes les plus regardés dans le monde. Il faut dire que son pitch est particulièrement alléchant et sa bande-annonce haletante.

Voici donc ce que vous réserve Blood Sacrifice : « Après le meurtre brutal de deux policiers, un enquêteur tenace se voit contraint de renouer avec son père, un ancien flic, et de faire équipe avec lui pour coincer le tueur », indique Allociné.

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Une intrigue qui multiplie les rebondissements

Crédit photo : Netflix

Nous sommes en plein été à Stockholm, pourtant l’ambiance est pesante. Un tueur en série rôde et cible les policiers qui sont sur les nerfs. Il faut faire vite car les dégâts pourraient être colossaux….

C’est un personnage bien connu du petit écran, George Kay, qui signe Blood Sacrifice. On lui doit la série Lupin mais aussi Killing Eve, succès outre-Atlantique et outre-Manche. Il réussit une nouvelle fois son pari en allant poser ses bagages en Suède. Blood Sacrifice a été très bien accueillie. Sur Rotten Tomatoes, elle affiche le score de 86%. En France, le thriller scandinave plaît également beaucoup au public, comme en témoignent ces avis très positifs :

Crédit photo : Netflix

« Angoissant et intense d'un bout à l'autre. J'ai souvent eu la boule au ventre [...] l'histoire parvient à captiver le spectateur avec son lot régulier de révélations » ; « Excellente série, j'ai enchaîné les épisodes pris dans l'action dès le début » ; « Mini-série assez dynamique sympa à regarder », peut-on lire (Allociné).

Ne perdez plus de temps et allez dévorer les cinq épisodes qui composent Blood Sacrifice sur Netflix.