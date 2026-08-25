« Venez à Vilnius » : un club de foot lituanien invite la star de Ted Lasso à entraîner leur équipe féminine

Le président et les joueuses du club de foot de Zalgiris invitent la star de Ted Lasso, Jason Sudeikis, à entraîner l’équipe dans une vidéo promotionnelle pleine d’humour.

Ted Lasso bientôt entraîneur d’un club lituanien ?

Sa quatrième saison est sortie il y a quelques jours sur Apple TV où elle explose déjà des records d’audience. Pour son grand retour, Ted Lasso a décidé de changer un peu ses habitudes. Ainsi, le coach moustachu entraîne désormais l’équipe féminine de l’AFC Richmond et cela a donné des idées à un vrai club de foot féminin.

Le club féminin du FK Zalgiris a invité l’acteur principal et créateur de la série, Jason Sudeikis, à venir coacher leurs joueuses le temps d’un match. L’acteur américain, qui possède par ailleurs des origines lituaniennes, pourrait-il accepter ? Il a déjà donné de sa personne dans le costume de Ted Lasso durant la finale de la Coupe du monde de football cet été. Serait-il prêt à traverser l’Atlantique ?

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Toute une ville se mobilise pour inviter Jason Sudeikis à coacher une équipe de foot

Crédit photo : Apple TV

Pour tenter de convaincre Jason Sudeikis, le club de la capitale, Vilnius, a sorti les gros moyens. Dans une vidéo de 3 minutes (voir ci-dessous), le président du club, Andrius Tapinas, et ses joueuses donnent de leur personne. « Nous aimerions beaucoup vous inviter à Vilnius », lance le président tout en vantant les qualités de son équipe et alors qu’il arpente le stade.

Quelques références à la série d’Apple TV sont placées çà et là, mais le maître-mot reste « Believe » (« Y croire »). Ainsi, pour convaincre l’acteur, des supporters du FK Zalgiris affichent écharpes et t-shirts arborant ce message. Une chorale donne même de la voix pour inviter l’acteur à accepter l’offre : « Venez à Vilnius » chante-t-elle.

Pour le moment, Jason Sudeikis n’a pas encore répondu à l’appel du club. Sur Youtube, en commentaires de la vidéo, les supporters lituaniens se sont joints à la fête en encourageant l’acteur à répondre présent. Rendez-vous sur les bords du terrain à Vilnius ?