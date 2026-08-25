« Venez à Vilnius » : un club de foot lituanien invite la star de Ted Lasso à entraîner leur équipe féminine

Le président et les joueuses du club de foot de Zalgiris invitent la star de Ted Lasso, Jason Sudeikis, à entraîner l’équipe dans une vidéo promotionnelle pleine d’humour.

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Extrait tiré de Ted Lasso

Ted Lasso bientôt entraîneur d’un club lituanien ?

Sa quatrième saison est sortie il y a quelques jours sur Apple TV où elle explose déjà des records d’audience. Pour son grand retour, Ted Lasso a décidé de changer un peu ses habitudes. Ainsi, le coach moustachu entraîne désormais l’équipe féminine de l’AFC Richmond et cela a donné des idées à un vrai club de foot féminin.

Le club féminin du FK Zalgiris a invité l’acteur principal et créateur de la série, Jason Sudeikis, à venir coacher leurs joueuses le temps d’un match. L’acteur américain, qui possède par ailleurs des origines lituaniennes, pourrait-il accepter ? Il a déjà donné de sa personne dans le costume de Ted Lasso durant la finale de la Coupe du monde de football cet été. Serait-il prêt à traverser l’Atlantique ?

La suite après cette vidéo

Toute une ville se mobilise pour inviter Jason Sudeikis à coacher une équipe de foot

Extrait tiré de Ted LassoCrédit photo : Apple TV

Pour tenter de convaincre Jason Sudeikis, le club de la capitale, Vilnius, a sorti les gros moyens. Dans une vidéo de 3 minutes (voir ci-dessous), le président du club, Andrius Tapinas, et ses joueuses donnent de leur personne. « Nous aimerions beaucoup vous inviter à Vilnius », lance le président tout en vantant les qualités de son équipe et alors qu’il arpente le stade.

Quelques références à la série d’Apple TV sont placées çà et là, mais le maître-mot reste « Believe » (« Y croire »). Ainsi, pour convaincre l’acteur, des supporters du FK Zalgiris affichent écharpes et t-shirts arborant ce message. Une chorale donne même de la voix pour inviter l’acteur à accepter l’offre : « Venez à Vilnius » chante-t-elle.

Pour le moment, Jason Sudeikis n’a pas encore répondu à l’appel du club. Sur Youtube, en commentaires de la vidéo, les supporters lituaniens se sont joints à la fête en encourageant l’acteur à répondre présent. Rendez-vous sur les bords du terrain à Vilnius ?

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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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