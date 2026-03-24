Mort de Nicholas Brendon : les stars de “Buffy contre les vampires” lui rendent un hommage poignant

L’acteur Nicholas Brendon, connu pour son rôle dans “Buffy contre les vampires”, est mort le 20 mars à l’âge de 54 ans. Suite à l’annonce de son décès, les hommages se multiplient de la part des acteurs qui ont joué avec lui dans la série.

Ce vendredi 20 mars, nous avons appris la mort de Nicholas Brendon, à l’âge de 54 ans. L’acteur était notamment connu pour son rôle dans “Buffy contre les vampires”, une série culte des années 1990 qui a failli faire son grand retour avant que le reboot ne soit annulé par Disney.

Dans la série, Nicholas Brendon incarnait Xander Harris, l’un des meilleurs amis de Buffy. Il a ensuite fait des apparitions dans “Esprits criminels”, “Private Practice” ou encore “Hollywood Heights”.

Une pluie d’hommages

Suite à une première crise cardiaque en 2023, Nicholas Brendon a été diagnostiqué d’une maladie du coeur. Peu de temps après l’annonce de sa mort, les hommages se sont succédés du côté des acteurs qui ont joué avec lui dans “Buffy contre les vampires”.

Alyson Hanningan, qui jouait Willow, a publié un message émouvant sur son compte Instagram.

“Mon doux Nicky, je t’aimerai toujours. Tu étais une lumière dans nos vies et travailler à tes côtés sur Buffy contre les vampires était un vrai bonheur. Repose en paix, mon ami. Merci pour ces années de rire et d’amour”, a-t-elle publié.

Emma Caulfied, qui jouait Aya Jenkins, a quant à elle publié un clip émouvant d’un épisode tiré dans la série. La vidéo montre l’extrait de son duo avec Nicholas Brendon, lorsqu’ils interprètent “I’ll never tell” dans l’épisode musical de la saison 6 de la série.

La suite après cette vidéo “J’ai le coeur lourd. Je n’arrive pas à exprimer ce que je ressens. Que cette vidéo où l’on se donne à fond serve de transition. Repose en paix Nicky, je t’aime”, a-t-elle rédigé.

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Les mots de Sarah Michelle Gellar

De son côté, Sarah Michelle Gellar a également publié un message émouvant au sujet de son partenaire de jeu sur son compte Instagram. Elle a commencé par citer l’une des phrases de Xander Harris avant d’ajouter ses propres mots.

“Ils ne sauront jamais à quel point c’est difficile d’être celui qui n’est pas choisi. De vivre si près des projecteurs, sans jamais y monter. Mais moi, je sais. Je vois plus que quiconque, parce que personne ne me regarde.’ Je t’ai vu Nicky. Je sais que tu reposes en paix, dans ce grand fauteuil à bascule dans le ciel”, a-t-elle publié sur Instagram.

Crédit photo : @sarahmgellar / Instagram

Charisma Carpenter, qui joue Cordelia Chase, a également tenu à dire un mot au sujet de l'acteur disparu : "L'homme que j'ai connu va me manquer, c'était quelqu'un de si chaleureux et aimant. Il était câlin, drôle, un peu foufou, plein d'autodérision et incroyablement talentueux." Enfin, David Boreanaz, qui joue le ténébreux vampire Angel, espère quant à lui que son “frère repose en paix”.

Des témoignages qui prouvent que la disparition de Nicholas Brendon laisse un grand vide pour les fans de la série et les acteurs qui l’ont connu.