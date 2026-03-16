“Buffy contre les vampires” : Disney annule le reboot de la série culte au grand désespoir des fans

C’est un choc pour les fans qui s’attendaient à retrouver leur série préférée sur leurs écrans : la suite de “Buffy contre les vampires” n’aura finalement pas lieu.

L’année dernière, les fans de la série “Buffy contre les vampires” ont appris une bonne nouvelle : une suite était en préparation. La chaîne Hulu, accessible depuis Disney +, voulait faire un reboot de la série qui devait s’appeler “Buffy : New Sunnydale” et être réalisé par Chloé Zhao, qui a travaillé pour Marvel.

Crédit photo : Buffy contre les vampires

Cependant, la série a connu un revirement de situation puisque la suite de “Buffy contre les vampires” n’aura pas lieu.

Pas de suite pour “Buffy contre les vampires”

Disney a recalé le pilote du reboot, quelques semaines après le début du tournage. Selon des informations de Premiere, le pilote avait été tourné l’été dernier avec Ryan Kiera Armstrong dans le rôle principal. L’actrice incarnait une nouvelle Tueuse, une adolescente brillante, qui devait faire face à des événements survenant après la série originale.

Crédit photo : Buffy contre les vampires

De son côté, Sarah Michelle Gellar devait reprendre son rôle de Buffy Summers en faisant quelques apparitions. Malheureusement, cette dernière a annoncé que le reboot n’aurait pas lieu.

“Ne pas aller plus loin avec Buffy”

Cette décision a été annoncée dans une vidéo publiée ce dimanche 15 mars sur son compte Instagram.

La suite après cette vidéo “Je suis vraiment triste de devoir partager ça, mais je voulais que vous l’entendiez de ma bouche… Malheureusement, Hulu a décidé de ne pas aller plus loin avec Buffy : New Sunndyale. Je veux remercier Chloé Zhao, parce que je n’aurais jamais imagé me retrouver à nouveau dans les bottes élégantes, mais abordables, de Buffy. Grâce à Chloé, je me suis rappelé à quel point je l’aime et à quel point elle compte, non seulement pour moi mais pour vous tous. Et ça, rien ne peut le changer”, a déclaré l’actrice.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sarah Michelle (@sarahmgellar)

Si l'actrice est déçue, elle n'est pas la seule. C'est aussi le cas de la réalisatrice Chloé Zhao, qui affirme cependant qu'elle n'est "pas surprise" par cette décision.

"J'ai passé un moment absolument incroyable avec Sarah et toute l'équipe. Nous nous considérons avant tout comme les gardiens de la série originale. Notre priorité, pour Sarah comme pour nous, a toujours été de rester fidèles à la série et à nos fans. Rien n'arrive par hasard, et nous accueillons le mystère avec ouverture d'esprit. Nous sommes curieux de voir où cela nous mènera", a-t-elle déclaré.

De leur côté, les fans qui n'ont pas manqué d'afficher leur tristesse sur les réseaux sociaux.

"Montrez-nous ce pilote pour qu'on juge par nous-même", "Je viens de résilier mon abonnement de 7 ans à cause de ça. Vous venez de perdre un client fidèle, c'est vraiment décevant", "S'il vous plaît, un reboot de cette série est exactement ce dont on a besoin. C'est votre chance de créer quelque chose d'emblématique pour nous tous", ont déclaré les internautes sur X.

Malgré cette mauvaise nouvelle, Sarah Michelle Gellar ne baisse pas les bras pour autant puisqu’elle affirme qu’elle serait toujours partante pour faire un reboot de la série, si Disney revenait sur sa décision ou montait un autre projet. Hulu affirme également que “la porte est toujours ouverte”.

Aura-t-on quand même droit à une suite pour “Buffy contre les vampires” ? Affaire à suivre.