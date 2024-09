Pamela Anderson déclarée « plus belle femme du monde » après être apparue au naturel sans maquillage

Pas besoin de maquillage pour être belle : voici le message qu’a voulu faire passer Pamela Anderson lors de son entrée remarquée à un festival de cinéma espagnol. Sans aucun maquillage, elle a été déclarée “plus belle femme du monde”.

Quand elle était jeune, Pamela Anderson était une icône de la beauté et de la mode. Mais cette réputation ne semble pas faiblir avec les années, bien au contraire. Aujourd’hui âgée de 57 ans, Pamela Anderson brise les codes puisqu’elle a décidé de ne plus se maquiller. Un nouveau look qui lui va à merveille.

Ce vendredi 27 septembre, la star a fait une arrivée remarquée au Festival du film de Saint-Sébastien 2024, en Espagne, puisqu’elle n’était pas maquillée. Pour l’occasion, elle a été photographiée dans le cadre de la promotion de son prochain film “The Last Showgirl”, dans lequel elle incarne une danseuse de Las Vegas qui doit se reconvertir après la fin de son spectacle.

Crédit photo : @pamelalovess / Instagram

Lors de la séance photo, Pamela Anderson était vêtue d’une robe colorée et fleurie et sans aucun maquillage. Par la suite, la star a foulé le tapis rouge dans une robe à cape rose, avec seulement une petite touche de rouge à lèvres. Une beauté naturelle mise en avant par l’actrice.

“Elle est incroyable”

Une chose est sûre : ce nouveau look a ravi les fans de Pamela Anderson. Sur les réseaux sociaux, tous les internautes étaient unanimes et ont qualifié la star de “plus belle femme du monde”. Élégante et naturelle, elle dégage une grande confiance en elle qui a été largement félicitée sur les réseaux sociaux.

“Elle n’a jamais été aussi belle, si naturellement éblouissante et sans maquillage inutile. Quelle chanceuse”, “Elle est bien dans sa peau, elle est incroyable !”, ont rédigé les internautes.

Crédit photo : @pamelalovess / Instagram

Ce n’est pas la première fois que Pamela Anderson apparaît sans aucun maquillage puisque la star a décidé d’adopter un look plus naturel et épuré. Ce déclic est apparu suite au décès d’Alexis Vogel, son amie et maquilleuse décédée d’un cancer du sein en 2019.

“Elle était la meilleure. Et depuis, j’ai senti que sans Alexis, c’était mieux pour moi de ne pas me maquiller. Je préfère montrer mes taches de rousseur. C’est amusant de vieillir, c’est un soulagement. Et à un certain âge, on a l’air plus jeune et plus frais sans maquillage”, a affirmé Pamela Anderson.

Si elle confie se sentir à contre-courant, Pamela Anderson affirme que cette tendance ne lui déplaît pas puisqu’elle aime briser les codes. Sans maquillage, elle se sent belle sans aucun artifice et continue de séduire ses fans.