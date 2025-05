Sydney Sweeney réalise le rêve de ses fans en vendant... un savon à l'eau de son bain

L’actrice Sydney Sweeney, constamment l’objet de fantasmes de la part de la gent masculine, a répondu à la demande populaire en s’associant avec une marque de savons qui s’apprête à commercialiser un gel douche fabriqué à base de... l'eau de son bain.

Chez les célébrités, la tendance aux produits insolites pour plaire aux fans a de quoi en étonner beaucoup. Après Gwyneth Paltrow et sa bougie à l’odeur de vag*n, voici Sydney Sweeney qui lance son savon conçu à partir de l’eau de son bain. Si cette innovation peut prêter à sourire, elle a surtout été imaginée pour répondre à une certaine demande populaire.

Crédit photo : Instagram / Sydney Sweeney

En effet, en octobre 2024, Sydney Sweeney prêtait son image pour Dr. Squash, une marque de savons et déodorants pour hommes. Dans la publicité, on y voyait l’actrice dans un bain moussant en train de faire la promotion du gel douche. Forcément, la publicité a fait mouche et certains ont tenté la plaisanterie douteuse, dans les commentaires, en demandant combien coûtait l’eau du bain.

Un produit en édition limitée

Au regard de l’engouement, Dr. Squash a pris cet intérêt au pied de la lettre en transformant cette blague en vrai produit. En effet, la marque, toujours en collaboration avec l’actrice, propose désormais un savon fabriqué à partir de l’eau du bain de Sydney Sweeney.

“Les fans plaisantent toujours sur le fait qu’ils veulent mon eau de bain, je me suis dit que c’était juste une façon tellement cool de leur donner ce qu’ils veulent”.

Ainsi, ce savon inédit sera disponible en édition limitée puisque seulement 5 000 exemplaires du produit seront commercialisés. En raison des quantités limitées, Dr. Squatch organise un jeu-concours du 29 mai au 5 juin.

Crédit photo : Instagram / Sydney Sweeney

Pour participer au concours, il faut suivre le compte Instagram de Dr. Squatch, « aimer » la publication Instagram désignée et laisser un commentaire. Parmi les participants, 100 gagnants recevront un pain de savon gratuit. Le savon sera ensuite officiellement disponible à la vente à partir du 6 juin.