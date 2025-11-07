La « Barbie humaine », une influenceuse brésilienne de 31 ans, meurt dans des circonstances étranges

Barbara Jankavski était surnommée “la Barbie humaine” en raison de ses 27 opérations de chirurgie esthétique. Elle a été retrouvée morte dans un appartement à l’âge de 31 ans.

Barbara Jankavski est une influenceuse brésilienne surnommée “la Barbie humaine”, et pour cause : elle a subi 27 opérations de chirurgie esthétique au cours de sa vie dans le but de ressembler à la célèbre poupée Barbie. La jeune femme a fait des augmentations mammaires et fessières, des liftings, des rhinoplasties ainsi que plusieurs liposuccions. Des choix similaires à ceux faits par cette femme qui a dépensé 85 000 euros en chirurgie esthétique, avant de tout retirer pour retrouver son corps d'avant.

Crédit photo : @bonecadesumana / Instagram

La jeune femme est devenue célèbre sur les réseaux sociaux pour son apparence puisqu’elle était suivie par plus de 56 000 personnes sur Instagram et comptabilisait plus de 344 000 abonnés sur TikTok.

Elle meurt à 31 ans

Ce dimanche 2 novembre, Barbara Jankavski a été retrouvée morte dans un appartement de Sao Paulo, au Brésil. Au moment de sa mort, elle se trouvait avec Renato Campos Pinto de Vitto, un avocat âgé de 51 ans qui l’avait “engagée pour passer un moment intime avec lui”, selon un rapport de police relayé par CNN Brasil.

Crédit photo : @bonecadesumana / Instagram

L’influenceuse et l’avocat auraient tous les deux consommé des substances illicites, puis la jeune femme se serait endormie. S’apercevant qu’elle ne bougeait plus et ne respirait plus, Renato Campos Pinto de Vitto aurait tenté de la réanimer pendant 9 minutes avant d’alerter les secours. Sur place, ces derniers n’ont rien pu faire.

Une enquête a été ouverte

Si Barbara Jankavski a pu mourir d’une overdose, d’autres hypothèses sont énoncées. En effet, le rapport de police de Sao Paulo rapporté par 20 Minutes pécise que le corps de la jeune femme présentait “plusieurs blessures suspectes”, dont une à l’oeil gauche ainsi que des hématomes dans le dos.

Crédit photo : @bonecadesumana / Instagram

La police attend désormais les résultats de l’autopsie et des analyses toxicologiques. Une enquête a été ouverte pour en savoir plus sur les circonstances de la mort de l’influenceuse.