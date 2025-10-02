Après avoir dépensé 85 000 € en chirurgie esthétique, elle décide de tout retirer pour retrouver son corps d'avant

Larissa Lima avant et après sa transformation physique

Après avoir dépensé une fortune en chirurgie esthétique, un star de téléréalité brésilienne souhaite retrouver sa plastique d’antan.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Larissa Lima est une star de téléréalité Brésilienne et une créatrice de contenu OnlyFans.

La jeune femme de 38 ans est aussi connue pour son look de bimbo. Accro au bistouri, la trentenaire a dépensé 100 000 dollars (environ 85 000 euros) en chirurgie esthétique pour transformer son apparence.

Larissa LimaCrédit Photo : Larissa Lima

Implants mammaires, liposuccion, Botox, augmentation des lèvres, rhinoplastie… La starlette a multiplié les interventions ces dernières années.

S’adressant au Daily Mail, l’influenceuse explique être devenue obsédée par la chirurgie après s’être vue à la télévision pour la première fois, en 2018. Depuis lors, Larissa Lima est méconnaissable.

« Je voulais juste avoir plus de volume (…), et on ne m’a jamais dit non », a-t-elle déclaré à propos de sa plastique.

Larissa LimaCrédit Photo : GC Images

Accro à la chirurgie, elle prend une décision radicale

Mais, ça c’était avant. Récemment, la jeune femme a adopté un changement radical. Cette dernière a dit adieu à ses implants. Comme elle le précise, elle souhaite revenir à un style plus naturel.

Larissa LimaCrédit Photo : TLC

Pour ce faire, la Brésilienne s’est tournée vers Melanie Speed, une célèbre esthéticienne basée à Beverly Hills (États-Unis), pour dissoudre l'acide hyaluronique injecté sous sa peau. Ce long processus a nécessité treize flacons de dissolvant pour éliminer des années de produits de comblement.

« Je suis tellement heureuse maintenant. C’est tellement mieux », a indiqué la principale concernée.

Larissa LimaCrédit Photo : TLC

Contre toute attente, Larissa Lima s’est fait injecter de nouveaux produits dans les lèvres, les joues et le contour des yeux, sans oublier le botox. La raison ? Elle estime que les anciennes procédures étaient ratées. Elle en donc réalisé de nouvelles pour obtenir un visage moins gonflé.

Si son apparence d’antan est encore loin, la candidate assure avoir vaincu son addiction à la chirurgie. En parallèle, elle a fait réduire sa poitrine refaite. Elle envisage de se débarrasser complètement de ses implants dans le futur.

Larissa LimaCrédit Photo : TLC

Enfin, Larissa Lima va se maintenir en forme grâce au sport. Elle prévoit aussi rependre des études pour exercer dans l’hôtellerie et la restauration. Elle espère ainsi bâtir une carrière durable en dehors de la téléréalité et d’OnlyFans, deux activités qui lui permettent de payer ses factures depuis son installation aux États-Unis.

Larissa LimaCrédit Photo : Larissa Lima

Source : Daily Mail
