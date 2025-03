The Last of Us : l'actrice Bella Ramsey a appris son autisme pendant le tournage de la série

Bella Ramsey, l’actrice qui joue le rôle d’Ellie dans la série “The Last of Us”, a récemment confié avoir appris qu’elle était autiste lors du tournage de la première saison.

La série “The Last of Us” connaît un véritable succès. Cette adaptation du célèbre jeu vidéo a conquis les spectateurs et a battu tous les records. En janvier 2023, elle est devenue la série la mieux notée de tous les temps. Disponible sur Prime Vidéo, cette série à regarder absolument connaît un véritable succès grâce à son scénario, mais aussi ses acteurs : Pedro Pascal, qui joue le rôle de Joël, et Bella Ramsey, qui incarne Ellie.

Dans une interview récemment accordée à British Vogue, Bella Ramsey a révélé être atteinte d’autisme. La jeune femme ne l’a appris que récemment, lors du tournage de la première saison de la série.

Crédit photo : The Last of Us

Bella Ramsey diagnostiquée autiste

C’est un membre de l’équipe de tournage qui a remarqué des signes d’autisme chez Bella Ramsey. Ayant lui-même une fille autiste, il a supposé que l’actrice pouvait l’être également. Il lui en a parlé, et cette confidence a été une révélation pour Bella Ramsey, qui avait “toujours soupçonné” ce trouble.

“J’ai déjà parlé un peu de neurodivergence par le passé, mais pour une raison quelconque, je n’avais jamais voulu dire exactement de quoi il s’agissait. J’ai été diagnostiquée autiste pendant le tournage de la saison 1 de The Last of Us. C’est libérateur. Cela me permet de traverser le monde avec plus de bienveillance envers moi-même, face à mon incapacité à accomplir certaines tâches du quotidien qui semblent faciles pour les autres”, a confié Bella Ramsey, selon des propos rapportés par Première.

Crédit photo : The Last of Us

Bella Ramsey a confié qu’elle s’était toujours sentie comme une “marginale” et une “solitaire”. Elle a également des sensibilités sensorielles marquées et fait très attention aux détails chez les autres, comme leurs micro-expressions et leur langage corporel.

“J’ai toujours observé les gens”

L’actrice a également confié que son autisme était devenu un avantage dans son métier, puisque son trouble l’aide à jouer et à communiquer avec ses partenaires au cinéma. La routine qu’elle doit suivre sur les plateaux de tournage est également une aide au quotidien.

“J’ai une heure de convocation et on me dit quoi porter, comment me tenir, où me tenir et quoi manger. J’ai toujours observé les gens et appris d’eux. Le fait d’avoir dû apprendre plus manuellement à socialiser et à interagir avec les gens autour de moi m’a aidé à jouer la comédie”, a-t-elle confié.

Crédit photo : The Last of Us

Avant de jouer dans “The Last of Us”, Bella Ramsey a également eu des rôles dans “Game of Thrones” et “Amandine Malabul”. Pour la revoir sur nos écrans, il faudra attendre la diffusion de la saison 2 de “The Last of Us”, disponible à partir du 14 avril sur Max.