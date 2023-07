Néo, jeune autiste Asperger, a ému les coachs dans The Voice Kids avec une prestation touchante

Lors de la première audition à l’aveugle de la nouvelle saison de The Voice Kids, Néo, âgé de 14 ans, a touché les coachs. Et pour cause : ce jeune garçon autiste a interprété “SOS d’un terrien en détresse” à la perfection.

La neuvième saison de The Voice Kids a débuté ce mardi 4 juillet sur TF1. Toujours présentée par Nikos Aliagas et Karine Ferry, l’émission accueille deux nouveaux coachs cette année : Slimane et Nolwenn Leroy, aux côtés de Patrick Fiori et Kendji.

Lors des auditions à l’aveugle, les coachs vont entendre des chansons interprétées par des jeunes âgés de 6 à 15 ans. Cette année, une nouveauté fait son entrée dans l’émission : le super-bloc. Ce pouvoir permet à un coach de bloquer un autre membre du jury pour l’empêcher de parler à un candidat et ainsi lui voler un talent.

Crédit photo : TF1

Pendant ce premier épisode, les coachs ont pu faire la connaissance de nombreux talents et l’un d’eux a particulièrement ému le jury.

L’audition à l’aveugle de Néo, autiste Asperger

Il s’agit de Néo, un jeune garçon âgé de 13 ans qui a été diagnostiqué autiste Asperger. Le chanteur a interprété “SOS d’un terrien en détresse” de Daniel Balavoine. Un morceau qui est un monument de la chanson française et qui allait comme un gant au jeune interprète.

Crédit photo : TF1

Néo a longtemps été harcelé à cause de sa différence et recevait de nombreuses insultes et moqueries violentes comme : “Tu es un bizarroïde qui ne mérite pas de vivre sur cette Terre”. Face à cette hostilité, Néo a choisi de se réfugier dans la musique qui agit comme “une forme de thérapie” selon sa mère. Ainsi, le jeune garçon parvient à exprimer ses émotions avec le chant, alors qu’il a des difficultés à identifier ce qu’il ressent dans sa vie quotidienne.

“J’ai souvent été en détresse et triste à cause de gens qui me harcelaient et me maltraitaient. Cette chanson pour moi, elle veut tout dire. Je pense que je serai toujours malheureux sans le chant”, a-t-il indiqué dans son portrait.

Néo réussit son audition

L’interprétation de Néo a beaucoup ému les coachs et son passage dans l’émission a touché la France entière. Bouleversés, Patrick Fiori et Slimane se sont retournés sur cette prestation.

“Je ne trouve pas que la chanson était plus grande que toi ou ta voix. Ce que t’as fait, c’est exactement The Voice. C’est utiliser sa voix vraiment sans aucune limite, en plus avec ton cœur. Tu as raconté ton histoire, ça me bouleverse. Tu es un ovni, vraiment”, a souligné Slimane.

Néo a choisi de rejoindre l’équipe de Patrick Fiori et rejoint donc la grande aventure de The Voice Kids. Pour revoir sa prestation, rendez-vous sur le replay sur MyTF1.