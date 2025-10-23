Un célèbre acteur des années 80 a été aperçu dans la rue, sans domicile fixe

Alejandro Landero jeune / à la rue

Au Mexique, un ancien acteur connu a été aperçu seul dans les rues de la capitale, où il semblait vivre tel un sans-abri.

Alejandro Landero est un ancien comédien mexicain qui a joué dans de nombreuses séries mexicaines à succès comme “Rosa Salvaje”, “Monte Calvario”, “Pasion y Poder” ou “Entre la Vida y la Muerte”. Ces telenovelas ont connu un grand succès dans les années 1980, mais aussi 1990. Pourtant, en dépit de sa notoriété, la vie de l’acteur semble s’être assombrie.

Il y a quelques jours, Alejandro Landero a en effet été aperçu dans les rues de Mexico, assis sur un banc et entouré de ses animaux de compagnie, soit quatre chats et un chien. Les passants qui l’ont vu, croyant qu’il était à la rue, ont immédiatement partagé une vidéo sur les réseaux sociaux pour alerter sur sa situation.

Selon les premières informations fournies par la presse locale, l’acteur aurait été confronté à un problème juridique et aurait été dans l'obligation de quitter son appartement. Ainsi, Alejandro Landero aurait perdu son logement. C'est la raison pour laquelle il se trouvait dans la rue avec tous ses animaux quand il a été aperçu par des passants.

“L’avocat m’a dit : “Tu peux rester un certain temps, mais pas plus.” Ce moment est arrivé. C’était il y a quinze jours. J’attendais de l’aide. Comme elle n’arrivait pas, j’ai dû quitter l’appartement. Je n’avais nulle part où aller et je ne voulais pas laisser mes animaux de compagnie. C’est pour ça que je suis ici, non pas parce que je manque de quoi que ce soit. C’est simplement parce que nous sommes une famille. Nous sommes un chien et quatre chats. Je ne vais pas les abandonner”, a confié l’ancien acteur au média El País.

L’acteur explique sa situation

Suite à la diffusion de la vidéo de l’acteur sur les réseaux sociaux, de nombreux journalistes se sont rendus auprès d’Alejandro Landero pour l’interroger. L’acteur a finalement déclaré que les faits étaient exagérés puisqu’il n’avait pas été abandonné par ses proches.

“Oui c’est une situation précaire, certes, mais je ne suis pas vraiment sans-abri, comme si j’étais abandonné. Ma belle-famille m’a toujours accompagné, les enfants de mon frère m’ont soutenu. Je voulais simplement aller à Puerto Vallarta pour y retourner, j’ai des projets là-bas. On m’a proposé de l’aide, mais finalement, elle n’a pas aboutie… C’est devenu compliqué”, a-t-il expliqué, selon Le Parisien.

Alejandro Landero quand il était jeuneCrédit photo : Milenio

Bien qu’il n’ait plus d’appartement, Alejandro Landero a expliqué qu’on lui avait prêté une maison et qu’il allait bientôt pouvoir s’installer à Puerto Vallarta. Là-bas, il souhaite lancer un projet de sensibilisation aux handicaps visibles et invisibles. Lui-même autiste et souffrant d’un trouble déficitaire de l’attention (TDA), il espère pouvoir aider les autres tout en se reconstruisant.

Son parcours de vie s'avère similaire à celui d'une ancienne star de Playboy, devenue SDF et qui dort aujourd'hui dans une tente

Source : El País
