Il était le jeune Will Smith dans “Le Prince de Bel-Air” Floyd Roger Myers Jr est décédé à 42 ans

L’acteur Floyd Roger Myers Jr. est connu pour avoir joué le jeune Will Smith dans “Le Prince de Bel-Air”. Il est décédé le 29 octobre à l’âge de 42 ans.

Floyd Roger Myers Jr. est un acteur américain connu pour avoir joué le jeune Will Smith dans le film “Le Prince de Bel-Air”, une célèbre série des années 1990. Alors âgé de 9 ans, il avait incarné la version enfant de Will Smith en apparaissant dans les flashbacks du film.

Crédit photo : Le Prince de Bel-Air

Malheureusement, Floyd Roger Myers Jr. est décédé ce mercredi 29 octobre à l’âge de 42 ans, selon des informations rapportées par TMZ.

Une carrière d’enfant star

Après avoir joué dans la série culte “Le Prince de Bel-Air”, Floyd Roger Myers Jr. est apparu dans d’autres séries à succès. Il a notamment incarné Marlon Jackson dans la série “The Jackson Five” et a joué dans la série adolescente “Young Americans”, diffusée dans les années 2000.

Crédit photo : The Jackson Five

Après sa carrière d’enfant star, Floyd Roger Myers Jr. s’est retiré des feux des projecteurs. Père de quatre enfants, il a fondé l’association Fellaship Men’s Group, basée sur l’entraide et la santé mentale des hommes, comme le rapporte Actu.

L’acteur est mort d’une crise cardiaque

Le 29 octobre, l’acteur a été victime d’une crise cardiaque et est décédé à son domicile. Si cette crise cardiaque lui a été fatale, il avait déjà fait trois autres crises ces dernières années. Peu de temps après son décès, sa soeur Tyree a lancé une cagnotte sur GoFundMe pour rendre hommage à “un père dévoué, un frère aimant et un ami dont la gentillesse et la chaleur touchaient tous ceux qui croisaient sa route”.

Crédit photo : @fellashipmensgroup / Instagram

L’association Fellaship Men’s Group a quant à elle rendu hommage à Floyd Rog Myers Jr. dans un post Instagram touchant.