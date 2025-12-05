Cary-Hiroyuki Tagawa, acteur emblématique de «Mortal Kombat» et «la Planète des Singes», est mort à 75 ans

Ce jeudi 4 décembre, l’acteur Cary-Hiroyuki Tagawa est décédé à l’âge de 75 ans. Il a eu des rôles dans de nombreux films, dont celui de Shang Tsung dans “Mortal Kombat”.

Cary-Hiroyuki Tagawa était un grand acteur, notamment connu pour avoir joué dans “Mortal Kombat”. Il est malheureusement décédé à Santa Barbara ce jeudi 4 décembre, des suites de complications liées à un AVC. En plus d’être un acteur reconnu, Cary-Hiroyuki Tagawa était un passionné d’arts martiaux et enseignant respecté dans ce domaine.

Crédit photo : Getty Images

“J’ai eu le privilège de représenter Cary-Hiroyuki Tagawa pendant de nombreuses années, mais notre relation s’est transformée en quelque chose de bien plus profond ; il était devenu comme un membre de la famille. Cary était une âme rare : généreux, attentionné et d’une passion sans bornes pour son art. Son absence est une perte immense. Toutes mes pensées vont à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui l’aimaient”, a confié son agent, selon des propos rapportés par Seriously.

Un acteur emblématique de “Mortal Kombat”

Cary-Hiroyuki Tagawa a joué dans de nombreux films. Le premier qui a lancé sa carrière était “Le Dernier Empereur”, qui a reçu un Oscar. Il a également joué dans “Pearl Harbor”, “Mémoires d’une geisha”, “L’Art de la guerre”, “La Planète des singes” de Tim Burton, “Hatchi” ainsi que dans l’opus “Permis de tuer” de la saga James Bond.

Crédit photo : Mortal Kombat

Mais la carrière de l’acteur a été marquée par le rôle de Shang Tsung dans “Mortal Kombat”. En effet, Cary-Hiroyuki Tagawa incarnait ce méchant emblématique, un sorcier puissant capable de prendre l’apparence et les capacités de ceux dont il a absorbé l’âme.

Un personnage qui l’a suivi pendant des années

Comme le rapporte AlloCiné, Cary-Hiroyuki Tagawa a incarné Shang Tsung une première fois dans le long-métrage de Paul W.S. Anderson en 1995, avant de reprendre ce rôle dans la série télévisée de 2013. Par la suite, il a continué de prêter sa voix à ce personnage dans le jeu vidéo Mortal Kombat 11. Son apparence physique a quant à elle été utilisée pour le jeu de rôle de 2023, Mortal Kombat Onslaught.

En plus de cela, Cary-Hiroyuki Tagawa a fait des apparitions dans de nombreuses séries télévisées comme “Deux flics à Miami”, “MacGyver”, “Sabrina l’apprentie sorcière”, “Stargate SG-1”, “Walker Texas Ranger”, “Teen Wolf”. Après une longue carrière bien remplie, son dernier rôle était dans la récente série “Perdus dans l’espace”.