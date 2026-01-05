Un célèbre acteur profite de sa ressemblance avec Kad Merad pour usurper son identité et passer des vacances de rêve

C’est une situation insolite ! Un acteur et réalisateur de renom a profité de sa ressemblance avec Kad Merad et s’est fait passer pour lui afin de profiter de vacances inoubliables en Corse. Explications.

Vous a-t-on déjà dit que vous ressembliez à une célébrité ? Si c’est le cas, vous

Certaines personnes profitent en effet de leur ressemblance avec des célébrités pour usurper leur identité. L’acteur français Kad Merad, connu pour son humour et son apparition dans de nombreux films (comme “Bienvenue chez les Ch’tis”, “Le Petit Nicolas” ou encore “Safari”), peut en témoigner.

Crédit photo : Bienvenue chez les Ch'tis

Avec plus de 70 films à son actif, Kad Merad est une véritable star en France. S’il est reconnu pour son talent, tout le monde sait également à quoi il ressemble, et quelqu'un en a bien profité, en se faisant passer pour lui.

Une ressemblance frappante

Il s’agit de l’acteur et réalisateur Sam Karmann. Kad Merad sait très bien qu’ils se ressemblent tous les deux puisqu’on le confondait déjà avec ce dernier, lorsqu’il a commencé sa carrière.

“À mes débuts, on me prenait pour Sam Karmann. Maintenant que je suis un peu plus connu, c’est à lui qu’on fait le coup. Il en a profité en Corse !” a déclaré l’acteur, selon des propos rapportés par Melty.

Crédit photo : Reuters

Des vacances de rêve

Sam Karmann avait confié être parfois agacé que des personnes l’arrêtent dans la rue, le confondant avec Kad Merad.

“Parfois, je dis oui. Il y a une fois, quelqu’un m’a dit : “Je vous ai beaucoup aimé dans Bienvenue chez les Ch’tis.” J’ai rectifié en disant : “Non, ce n’est pas moi”, et la personne en face de moi m’a dit : “On m’avait aussi dit que vous étiez très modeste”. Donc là, j’ai laissé faire", a expliqué Sam Karmann.

Mais cette fois, il a décidé de profiter de cette ressemblance. En effet, il aurait passé un séjour inoubliable en Corse en se faisant passer pour l’acteur. Il aurait vécu un séjour de rêve, aurait été reçu comme un roi partout où il allait et avait de nombreux remerciements.

Une affaire insolite qui n’ennuie pas Kad Merad, lequel est à l’affiche du nouveau film “Le Gendre de ma vie”, diffusé dans les cinémas français, dès ce lundi 5 janvier.