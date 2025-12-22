Sous contrôle judiciaire, Nicolas Sarkozy s'offre des vacances en Guadeloupe un mois après sa sortie de prison

Nicolas Sarkozy est sorti de prison le 10 novembre dernier et a été placé sous contrôle judiciaire. Un mois après sa sortie de prison, l’ancien président a décidé de s’offrir des vacances en Guadeloupe avec sa famille.

Nicolas Sarkozy a été condamné à cinq ans de prison le 25 septembre dernier après avoir été reconnu coupable d’association de malfaiteurs dans le cadre de l’affaire du financement libyen. Il a finalement été libéré après 20 jours d’incarcération, jugeant que ses conditions de détention étaient "trop difficiles". Cette libération s’est faite sous plusieurs conditions. Nicolas Sarkzoy n’a par exemple pas le droit de quitter le territoire français.

Crédit photo : Reuters

Depuis qu’il est sorti de prison, Nicolas Sarkozy profite de sa liberté. Un mois après avoir quitté l’établissement pénitenciaire, l’ancien président a décidé de faire une tournée de dédicaces pour promouvoir son livre, “Le Journal d’un prisonnier”, un roman sur sa vie en prison qu’il a écrit après avoir été incarcéré pendant 20 jours.

Nicolas Sarkzoy en Guadeloupe

Placé sous contrôle judiciaire, Nicolas Sarkozy a décidé de s’offrir des vacances en partant en Guadeloupe pendant une semaine avec sa femme Carla Bruni et leur fille Giulia. Il est arrivé sur le territoire d’outre-mer le 19 décembre dernier et a été aperçu dès le lendemain par des habitants en train de faire un footing sur la plage du Bourg de Sainte-Anne.

Crédit photo : @guadeloupela1e / X

Comme le précise France Info, bien que ces vacances soient privées, Nicolas Sarkozy devrait en profiter pour rencontrer plusieurs élus locaux de manière informelle.

Des vacances sous surveillance

Pour aller en Guadeloupe malgré sa situation, Nicolas Sarkozy aurait reçu une autorisation exceptionnelle délivrée dans le cadre de son contrôle judiciaire. En effet, seul le juge peut définir les limites territoriales de son contrôle judiciaire et peut l’autoriser à se rendre dans les territoires d’outre-mer, qui font partie de la France. Comme le précise Midi Libre, “si un jeune impose initialement une interdiction de quitter la France ou une zone donnée, ce même juge peut exceptionnellement accorder une dérogation, par exemple pour un voyage ou des vacances”.

Nicolas Sarkozy n’était pas retourné en Guadeloupe depuis sa visite officielle en 2009. Il ne lui reste plus qu'à essayer de passer inaperçu pour profiter de son séjour en toute tranquillité.