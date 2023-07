Cette photo de Zidane et ses quatre fils en vacances fait le buzz sur les réseaux sociaux et on comprend pourquoi

Chaque année, Zinédine Zidane part en vacances avec sa femme et leur quatre enfants. Pour l’occasion, la petite famille a immortalisé ses retrouvailles en prenant une photo qui est rapidement devenue virale.

Tous les étés, la famille Zidane part en vacances. L’occasion pour le footballeur, sa femme et ses quatre enfants de prendre une belle photo de famille. Cette dernière a été partagée sur le compte Instagram de Luca, l’un des fils de Zinédine Zidane.

Sur le cliché, on peut voir le footballeur aux côtés de sa femme Véronique et de leur quatre fils Enzo, Luca, Théo et Elyaz.

La famille Zidane au complet

Toute la famille est en maillot de bain, les pieds dans l’eau, les corps bronzés. Il faut croire que le sport fait partie de la famille puisque les quatre garçons de Zidane dévoilent des abdos bien apparents. Ce cliché est rapidement devenu viral car le jeune homme est suivi par plus d'un million d'abonnés. Plusieurs stars du football ont commenté la publication comme Oscar Trejo ou Franck Ribéry, ancien coéquipier de Zidane, qui a réagi avec un émoji cœur.

D’autres photos de vacances ont été partagées sur le réseau social. On peut voir la famille faire du jet-ski, de la pétanque, des parties de foot sur la plage… De quoi faire le plein de soleil et de détente en famille.